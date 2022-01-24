Валютный рынок понедельника: ход торгов

В понедельник политика опять усугубила ситуацию на валютном рынке. Новости об эвакуации сотрудников посольств США и Великобритании, а также членов их семей, которые были официально подтверждены (на прошлой неделе они подавались в виде слухов) оказали сильное воздействие на настроения участников торгов на межбанковском валютном рынке﻿.

С самого утра котировки безналичного доллара растут под давлением ажиотажного спроса на иностранную валюту. Национальный банк в первой половине торговой сессии уже выходил с интервенцией по методу «выбора лучшей цены» и продал 50 млн долларов в районе 28,35-28,36 гривен. Однако, как стало ясно позднее, этого было недостаточно, поэтому в обед регулятор появился на рынке повторно. Опять продолжая удовлетворять все более дорогие заявки на покупку, он продает доллары по цене 28,39 гривен и дороже.

Не отстает от безналичного и наличный доллар. По утверждению операторов наличного рынка столицы, рост ценника наличного «американца» был исключительно реакцией на изменение котировок на межбанке. «Переставляем цифры вслед за межбанком», сообщили порталу «Курс Украины» представители крупной сети обменных пунктов Киева. Утром оптовые обменные пункты столицы продавали наличный доллар по 28,27-28,30 гривен, а к обеду - уже по 28,42-28,45 гривен. Доллар всего за полдня вырос в цене на 15 копеек.

Евро на FOREX корректируется после роста в прошлую пятницу и к моменту написания статьи уже опустился до отметки 1,1301 доллара. Наличный евро под действием двух разнонаправленных факторов (падения гривны в Украине и падения евро к доллару в мире) все же вырос в цене на 10 копеек: утром его продавали по 32,08-32,10 гривен, а к обеду ценник вырос до 32,18-32,20 гривен.

Падение российского рубля к доллару в понедельник переросло в настоящий обвал. К моменту написания статьи за доллар в мире просят 79,40 рублей. Причины те же: обострение геополитической обстановки давит не только на гривну, но и на рубль, причем рубль падает гораздо быстрее. Это уже заметно даже на цене наличного рубля: он подешевел на 1 копейку к падающей гривне, с 3,68-3,70 до 3,67-3,69 гривен за 10 рублей.

На пару копеек подорожал и польский злотый. Сегодня в столице его продают минимум по 7,08-7,10 гривен.