Зеленский созывает СНБО

Президент Владимир Зеленский 24 января собирает заседание Совета национальной безопасности и обороны.﻿ Об этом рассказал собеседник издания в аппарате СНБО, сообщает Украинская правда.

Отмечается, что заседание начнется в 17:00.

На заседании будут рассмотрены вопросы мер по обеспечению национальной безопасности от внутренних и внешних угроз, текущего положения дел в экономике, энергетике, противодействии пандемии коронавирусной болезни и тому подобное.

На 18.30 запланирован брифинг секретаря СНБО Алексея Данилова.