В Украине выявили новый случай полиомиелита

В Украине подтвержден новый случай полиомиелита - заболел двухлетний мальчик в семье на Закарпатье, сообщает УНИАН.

"24 января региональная референс-лаборатория ВОЗ в Хельсинки подтвердила дериват вакцинного полиовируса типа 2 (VDPV-2) в образце 2-летнего ребенка из Украины. Образец больного подобный тем, что были уже определены накануне осенью в Ривненской области" , - заявили в Центре общественного здоровья Минздрава Украины.

У мальчика из Закарпатья симптомы заболевания появились 13 декабря 2021 г. во время пребывания в больнице в г. Львов из-за лечения другого заболевания. 24 декабря ребенок уже имел признаки вялого нижнего парапареза (неврологический синдром, поражающий две конечности).

По словам мамы, ребенок не привит из-за отказа родителей, контактов с детьми, которые недавно получили прививки, не было. Ребенок проживает в семье один, родных братьев и сестер не имеет. Семья проживает в отдельном доме, условия проживания удовлетворительные, водоснабжение децентрализованное.

28 декабря 2021 г. отобранные образцы направили в Центр общественного здоровья для исследования в референс-лаборатории по диагностике ВИЧ/Спида, вирусологических и особо опасных патогенов.

Расследование возможного источника инфекции продолжается.