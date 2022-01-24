Валютный рынок понедельника: итоги дня

Валютный рынок﻿ Украины сегодня лихорадило. Масштабные интервенции Национального банка не помогли: гривна ускорила падение.

Новости об эвакуации сотрудников посольств США, Великобритании и Австралии и их семей из Украины всколыхнула весь мир: в воздухе по-настоящему «запахло войной». Финансовые рынки всего мира бурно отреагировали на сообщения, которые еще на прошлой неделе пытались объявить фейковыми. На межбанковском валютном рынке всплеск спроса на иностранную валюту был настолько сильным, что Национальному банку пришлось дважды выходить на рынок с продажами валюты. По информации портала «Курс Украины», регулятор сегодня продал минимум 150 млн долларов, используя метод «выбора лучшей цены». Удержать гривну от падения не удалось: к концу торгов были установлены новые годовые пики на уровне 28,59 гривен на покупке и 28,62 гривен на продаже.

Закрыли основную фазу торгов понедельника на 37 копеек на покупке и на продаже выше, чем в прошлую пятницу.

Ход торгов:

Стартовые котировки – 28,20/28,33 (покупка/продажа).

Торги понедельника открылись очень широко: спред на открытии составил 13 копеек. Первые две сделки на общую сумму 1 млн долларов прошли в 9:20 по цене 28,225 гривен. Первоначально создалось впечатление, что укрепление гривны, начавшееся в конце прошлой недели, продолжится. Но затем ситуация резко изменилась: после публикации новостей об эвакуации посольств на рынке начался нездоровый ажиотаж. В 10:15 на рынке появился Национальный банк. Стремясь сдержать рост и в то же время не сильно регулировать рынок, НБУ опять прибег к методу «выбора лучшей цены», начав удовлетворять более дорогие заявки на покупку (от 28,35 гривен и выше). Продав таким образом 50 млн долларов, регулятор ушел, а курс продолжил рост. В обед, когда котировки вплотную подошли к уровню 28,40 гривен, Нацбанк повторно вышел на рынок. На этот раз он продолжил удовлетворять заявки от покупателей по ценам 28,39 гривен и выше. После обеда ажиотажный спрос привел к тому, что был установлен новый годовой максимум цены безналичного доллара. Нацбанк оставался на рынке до конца торгов; он продолжил продавать даже когда начались сделки по схеме ТОМ (с расчетами завтра).

Котировки закрытия торгов – 28,59/28,62 (покупка/продажа).

Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня вырос в 2,7 раза по сравнению с прошлой пятницей и составил 404,2 млн долларов.Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 28,3601 гривен.

зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 28,3601 гривен. Официальный курс доллара на 25 января установлен на отметке 28,3749 гривен за доллар, рост на 5,68 копеек.

установлен на отметке 28,3749 гривен за доллар, рост на 5,68 копеек. Официальный курс евро на 25 января установлен на отметке 32,0594 гривен за евро, снижение на 5,05 копеек.

установлен на отметке 32,0594 гривен за евро, снижение на 5,05 копеек. Наличный доллар в течение дня подорожал аж на 50 копеек. Утром оптовые обменные пункты столицы начали продавать доллар по 28,27-28,30 гривен; к обеду ценник подняли до 28,42-28,45 гривен, а к 17:00 – и вовсе до 28,77-28,80 гривен.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 18:00 – 1,1309 доллара. Сегодня евро вновь перешел от роста к падению на фоне очередного обвала мировых финансовых рынков и укрепления американского доллара. Наличный евро, раздираемый двумя разнонаправленными векторами – ростом наличного доллара в Украине и падением евро в мире – последовал за долларом и к вечеру вырос в цене на 30 копеек – с утренних 32,10-32,13 до 32,40-32,43 гривен.

Российский рубль в понедельник пережил один из худших дней с марта 2020 года. С 77 цена доллара к рублю к вечеру взлетела до 79,50 рублей, а российский фондовый индекс РТС упал почти на 10% за сутки. Причина – возможная прямая агрессия России против Украины, тема, которая сегодня на первых полосах всех мировых изданий. Решение Центробанка России приостановить покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила несколько поддержало падающий рубль, который уже сегодня был готов достигнуть отметки 80 за доллар. Состоянием на 18:00 рубль торгуется в широком диапазоне 79,00-79,40 за доллар. Наличный рубль в столице не смог сохранить свою привычную стабильность в таких условиях: сегодня киевские обменки установили необычно широкий диапазон цен по российской валюте. Одни опустили продажу до 3,64-3,65 гривен за 10 рублей, другие, наоборот, подняли до 3,70-3,72 гривен