Протасевича отпустили из-под домашнего ареста в Беларуси

Основатель NEXTA Роман Протасевич, задержанный в Беларуси после принудительной посадки самолета Ryanair, сообщил, что его отпустили из-под домашнего ареста, сообщает Новое время.

Во время прямого эфира на YouTube-канале директора провластного центра Системная правозащита Дмитрия Белякова Протасевич сказал, что расследование по его делу продолжается, последние семь месяцев он провел под домашним арестом.

"Я только-только покинул место, где я находился под домашним арестом достаточно долгое время… Действительно, очень тяжело адаптироваться и социализироваться, когда долго находился в изоляции. У меня фактически не было контактов с окружающими людьми" , — отметил он.

Протасевич рассказал, что на данный момент конкретных планов и идей у него нет, но он будет развертывать медиадеятельность в центре Системная правозащита.

Он также собирается перезапустить свой Telegram-канал Sprava.

Центр Системная правозащита основал белорусский провластный активист Дмитрий Беляков осенью прошлого года. Беляков присутствовал в лагере мигрантов на границе Литвы и Польши и заявлял, что беженцы обращаются к нему за помощью.

Задержание Романа Протасевича в Минске

23 мая 2021 года в аэропорту Минска совершил вынужденную посадку самолет Ryanair рейсом Афины — Вильнюс.

Самолет посадили якобы из-за сообщения о минировании: в минтрансе Беларуси заявили, что сообщение поступило от ХАМАС, а Александр Лукашенко утверждал, что информацию получили из Швейцарии. И ХАМАС, и власти Швейцарии опровергли эти заявления. Швейцарский провайдер электронной почты Proton Technologies AG заявил, что сообщение о «заминировании» поступило уже после разворота самолета на Минск.

Рейсом летел бывший главный редактор белорусского оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, которого сразу после посадки задержали в аэропорту Минска. Вместе с ним задержали его девушку, россиянку Софью Сапегу.

Протасевич в Беларуси включен в список «причастных к террористической деятельности». Telegram-канал Nexta активно освещал и помогал координировать белорусские протесты против режима Александра Лукашенко, которые начались в стране после фальсификации результатов президентских выборов в августе 2020 года.

В июле Роман Протасевич заявил, что его с девушкой перевели под домашний арест. 8 декабря Софье Сапеге предъявили окончательное обвинение, ей грозит до шести лет тюрьмы. Девушка написала прошение о помиловании на имя Александра Лукашенко.