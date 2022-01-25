NASA хочет отправить людей на Венеру

Цель ученых – с помощью будущих миссий "Дискавери" понять, как планета превратилась в "адский мир", имея много характеристик, схожих с Землей, сообщает Сегодня.

По мнению исследователей, именно Венера могла быть первым обитаемым миром в Солнечной системе, с океаном и климатом, напоминающими наши условия.

Вторая планета скрывает огромное количество информации, которая может помочь лучше понять Землю и планеты за пределами нашей звездной системы.

Кроме того, ученые считают, что со временем люди могли бы терраформировать Марс и Венеру, сделав их пригодными для жизни.

Группа ученых из Массачусетского технологического института также хочет отправить несколько миссий для поиска признаков жизни в облаках Венеры.