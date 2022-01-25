Что ожидается на валютном рынке во вторник

В понедельник ажиотажный спрос на безналичный доллар на межбанковском валютном рынке﻿ привел к росту котировок до новых годовых максимумов – 28,59 гривен на покупке и 28,62 гривен на продаже. А после 16:00, когда сделки совершались по схеме ТОМ (с расчетами на следующий рабочий день) безналичный «американец» достиг 28,70 гривен. И это при том, что Национальный банк вчера активно продавал валюту (продано минимум 150 млн долларов), сдерживая падение гривны.

Состоявшийся вчера вечером брифинг по итогам заседания СНБО был призван успокоить как иностранных инвесторов, так и отечественных финансистов. Но удалось ли это, мы узнаем уже сегодня. Практически все будет зависеть от действия Национального банка: захочет ли он остановить падение гривны на каком-то конкретном уровне или нет? В случае, если НБУ продолжит интервенции методом «выбора лучшего курса», это может не оказать нужного эффекта, и доллар продолжит расти, а гривна – падать.

Открытие торгов вторника ожидается на уровне 28,60/28,72 – цена заявок на покупку/продажу соответственно.

Наличный доллар в оптовых обменниках Киева в понедельник подорожал на 50 копеек. Утром оптовые обменные пункты столицы начали продавать доллар по 28,27-28,30 гривен; к обеду ценник подняли до 28,42-28,45 гривен, а к 17:00 – и вовсе до 28,77-28,80 гривен. Ближе к 19 часам в немногих еще работавших к этому времени обменках столицы и крупных украинских городов появился курс 29 гривен за доллар. Скорее всего, сегодня утром доллар в столице начнут продавать по 28,90-29,00 гривен. Не желая рисковать, операторы валютного рынка поставят на табло обменных пунктов именно такую цифру на продажу. Далее наличный рынок будет пристально наблюдать за происходящим на межбанке и в точности копировать все его движения. Малейший признак стабилизации на межбанке (как реакция на возможные хорошие новости) – и наличный доллар начнет стремительно дешеветь. Если же позитивных новостей не будет, то уже к вечеру доллар может прибавить в цене еще минимум 20-30 копеек.

Евро на рынке FOREX в понедельник опустился до отметки 1,1290 доллара, но к закрытию дня скорректировался до 1,1325 доллара. Утром вторника падение возобновилось: к моменту написания статьи евро уже опустился до отметки 1,1305, и снижение продолжается. Наличный евро в понедельник вырос в цене на 30 копеек – с утренних 32,10-32,13 до 32,40-32,43 гривен. Сегодня его поведение будет напрямую зависеть от того, удастся ли погасить панику на валютном рынке, или она разгорится с новой силой. Если ажиотажный спрос собьют, евро будет дешеветь синхронно с долларом, и тогда в течение 2-3 дней есть шанс, что он подешевеет минимум до 32 гривен. Если же рост доллара продолжится, евро будет расти синхронно с ним, игнорируя снижение на FOREX.

Российский рубль в понедельник пережил настоящий обвал: во второй половине дня его цена опустилась до 79,50 за доллар. К утру вторника падение сменилось ростом: рубль откатился до 78,40 за доллар и состоянием на 8 утра по Киеву торгуется в узком диапазоне 78,42-78,50 рублей за доллар. Наличный рубль вчера не смог сохранить свою привычную стабильность: киевские обменки установили необычно широкий диапазон цен по российской валюте. Одни опустили продажу до 3,64-3,65 гривен за 10 рублей, другие, наоборот, подняли до 3,70-3,72 гривен. В таком широком диапазоне будет проходить и сегодняшняя торговля. Если падение гривны продолжится, уже к вечеру рубль может подорожать до 3,73-3,75 гривен за 10 рублей.