Китайская компания привлекает средства для разработки многоразового носителя

Вероятно, одна из главных заслуг SpaceX – это внедрение многоразовых ракет-носителей. Илон Маск доказал, что это реально и выгодно. Теперь над разработкой аналогов работают повсеместно, сообщает 24 Канал.

Китайская частная космическая компания Galactic Energy пока не слишком известна в мире. Но она уже успела провести два успешных запуска своей легкой ракеты Ceres-1. Параллельно компании работают над носителем Pallas-1, который будет многократным. Сообщается, что в двух раундах финансирования в 2021 году Galactic Energy смогли привлечь 200 миллионов долларов для разработки.

Визуализация многоразового носителя Pallas-1. Фото Space News.

Galactic Energy и их многоразовый носитель Pallas-1

Вырученные средства в размере 200 миллионов долларов компания использует для разработки Pallas-1 и построения инфраструктуры для эксплуатации многоразовой ракеты-носителя. Инвестировали в проект как частные предприниматели, так и государство, заинтересованное в развитии направления многоразовых носителей.

Pallas-1 представляет собой ракету среднего класса:

Носитель будет использовать в качестве окислителя жидкий кислород, а топливом будет служить керосин.

На низкую околоземную орбиту ракета сможет вывести 4 – 5 тонн груза.

На солнечно-синхронную орбиту, высотой 700 км Pallas-1 сможет доставить 2 – 3 тонны полезного груза.

Общая высота носителя – 42 метра, ширина – 3,35 метра.

Стартовая масса – 220 тонн.

Максимальная нагрузка, которую выдержит ракета – 7g.

Когда состоится первый запуск Pallas-1 – точно неизвестно. Ожидается, что это произойдет в 2023 году. Это, конечно, не единственная частная космическая компания Китая.