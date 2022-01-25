Маша Ефросинина поздравила маму с днем рождения

Мама украинской телеведущей Маши Ефросининой празднует день рождения. 25 января звездная дочь опубликовала трогательное сообщение, где показала архивные фото и видео с мамой, а также адресовала ей приятные слова, сообщает 24 Канал.

На личной странице знаменитости в инстаграмме появилось сообщение, состоящее из серии фото и видео. Телеведущая показала архивные фото мамы Людмилы Павловны. На первой фотографии Маша держала на руках маленького сына Александра, а мама стояла рядом с дочерью и внуком. Людмила Павловна всегда искренне улыбается, на фотографиях смотрится безупречно. Примечательно, что Маша очень похожа на звездную мамашу.

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