Столицу Греции накрыл снежный шторм "Эльпида"

На Афины и пригород столицы обрушился снежный шторм "Эльпида", нарушено воздушное и наземное сообщение. Об этом сообщает УНИАН﻿.

Из-за мощных снегопадов в Афинах парализована работа аэропорта, нарушено движение автомобильного и железнодорожного транспорта.

"Такой интенсивный и, главное, длительный снегопад я увидел впервые. Особой и нетипичной атмосферы ему добавляли раскаты грома и молния, которые продолжались около часа. Местные говорят, что это едва ли не сильнейший снегопад за последние 50 лет" , - рассказал турист из Украины Юрий Годован, который на данный момент находится в Афинах.

Incredible views from #Athens, #Greece this evening with heavy snow continuing! Reports of drivers trapped in vehicles, numerous roads closed! (Photo via Meteo Balkans on Facebook) #snowfall #severeweather pic.twitter.com/VdX7owSgzM — WEATHER/ METEO WORLD (@StormchaserUKEU) January 24, 2022