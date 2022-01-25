Столицу Греции накрыл снежный шторм "Эльпида"
На Афины и пригород столицы обрушился снежный шторм "Эльпида", нарушено воздушное и наземное сообщение. Об этом сообщает УНИАН.
Из-за мощных снегопадов в Афинах парализована работа аэропорта, нарушено движение автомобильного и железнодорожного транспорта.
"Такой интенсивный и, главное, длительный снегопад я увидел впервые. Особой и нетипичной атмосферы ему добавляли раскаты грома и молния, которые продолжались около часа. Местные говорят, что это едва ли не сильнейший снегопад за последние 50 лет", - рассказал турист из Украины Юрий Годован, который на данный момент находится в Афинах.