Фабрика Tesla признана самым эффективным автопроизводством

Всего за несколько лет компания Илона Маска превратилась в крупнейшего игрока в сфере автомобилестроения и стала первой автокомпанией после Ford, не обанкротившейся на этом рынке, сообщает Хайтек+.

Согласно новому отчету Bloomberg, американская фабрика Tesla во Фримонте возглавила рейтинг самых эффективных автозаводов США. Она выпускает автомобили со скоростью 1 новая машина каждые 77 секунд.

В последнем квартале 2021 года общий объем производства Tesla превысил 1 млн автомобилей. В основном это заслуга шанхайской фабрики, которая продемонстрировала рекордный рост и продала в декабре почти 71 000 машин Model 3 и Model Y. Всего за прошлый год китайское отделение Tesla отгрузило заказчикам 473 078 электромобилей.

Тем не менее, растут показали и у завода Tesla во Фримонте, Калифорния. По подсчетам аналитиков Bloomberg, его производительность в неделю составляет 8550 единиц. Это рекорд для автозаводов США.

На втором месте фабрика Toyota Motor в штате Кентукки. Там собирают 8427 автомобилей в неделю. На третьем — Spartanburg в Южной Каролине, принадлежащая BMW (8343 машин). На четвертом принстонский завод Toyota, на пятом — завод грузовиков Ford.

Тогда как многие автопроизводители переживают спад производства на фоне пандемии и проблем с поставками, компании Илона Маска удалось повысить выпуск продукции на фабрике во Фримонте — во многом благодаря вертикальной интеграции производства, позволившей компании в гораздо меньшей степени зависеть от поставщиков.