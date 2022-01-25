Валютный рынок вторника: ход торгов

Во вторник рост котировок безналичного доллара на межбанковском валютном рынке﻿ продолжился до 28,70 гривен на покупке и 28,72 гривен на продаже.

Валюту покупают все: и банки на валютную позицию, и нерезиденты, конвертируя гривну от продажи ОВГЗ, и импортеры в счет оплаты будущих контрактов (сообщают, что некоторые иностранные компании ужесточили условия оплаты для клиентов из Украины), и просто юридические и физические лица, имеющие возможность выставлять заявки на межбанке. С 10:30 на рынке присутствует Национальный банк. Как и вчера, регулятор проводит интервенцию по методу «выбора лучшей цены», периодически закрывая самые дорогие заявки на покупку. Только присутствие регулятора и его постоянные «заливки» рынка не дают котировкам вырасти еще сильнее.

На наличном рынке с утра – отрезвление после вчерашней паники. Несмотря на то, что безналичный курс продолжил рост, наличный начал снижаться, идя на сближение с межбанком, от которого вчера резко ушли вверх. Так, если утром оптовые обменные пункты столицы продавали наличный доллар по 28,90-29,00 гривен (а некоторые обменки даже выставляли ценник на продажу 29,05 гривен), то уже к обеду «американец» подешевел до 28,75 гривен. Разрыв с безналичным сократился до привычных 5-7 копеек.

Евро на FOREX продолжил падение, начавшееся в понедельник, и к моменту написания статьи уже опустился до отметки 1,1266 доллара. Наличный евро сегодня падает: падение на FOREX лишь усилило эффект от снижения цены на наличный доллар. Утром оптовые обменные пункты продавали евро по 32,60-32,70 гривен, а к обеду цена опустилась до 32,40-32,45 гривен.

Падение российского рубля к доллару приостановилось; после вчерашнего обвала до 79,50 за доллар рубль несколько скорректировался и в первой половине дня вторника торговался в диапазоне 78,50-79,00 за доллар. Наличный рубль в столице сегодня продают по 3,66-3,69 гривны за 10 рублей – практически так же, как на прошлой неделе.

А вот польский злотый вырос в цене примерно на 10 копеек. Сегодня в столице его продают по 7,15-7,20 гривен.