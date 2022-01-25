Nissan Qashqai нового поколения представили в Украине

В Украине презентовали новое поколение популярного кроссовера Nissan Qashqai. Автомобиль уже поступил к отечественным дилерам марки, сообщает Обозреватель.

Новая генерация компактного кроссовера Nissan Qashqai позволит существенно укрепит позиции бренда на украинском рынке. Эта модель за минувшие годы нашла немало поклонников в нашей стране – начиная со своего дебюта в 2007 года, около 30 тысяч украинских автолюбителей стали счастливыми обладателями Nissan Qashqai.

Автомобиль собрал в себе все лучшее, что было у моделей первых двух поколений

Как сообщил Авто Обоз Мачей Кленкевич, управляющий директор Nissan в Центральной и Восточной Европе: "Украина – очень важный рынок для Nissan. Поэтому в этом году в Украине будут представлены несколько новинок, включая новый Qashqai, который является "звездой" модельной гаммы компании".

Автомобиль собрал в себе все лучшее, что было у моделей первых двух поколений. Кроме того, новинка задает новые стандарты в классе С-SUV благодаря яркому дизайну, богатой базовой комплектации и надежным силовым агрегатом.

Колесная база автомобиля увеличилась на 20 мм, а общая длина – на 35 мм

Автомобиль построен на новой платформе CMF-C. Колесная база автомобиля увеличилась на 20 мм, а общая длина – на 35 мм. В незначительной степени также увеличились высота (+25 мм) и ширина (+32 мм). Это позволило увеличить пространство в салоне и повысить комфорт пассажиров. Было увеличено не только пространство на уровне колен задних пассажиров до 608 мм (+ 28 мм), но и расстояние между сиденьями водителя и переднего пассажира. Высота от потолка к подушкам передних и задних сидений увеличилась на 15 мм благодаря небольшому увеличению внешних размеров. Кроме того, объем багажного отделения увеличили на 74 л до 504 л.

С начала продаж в Украине новый Qashqai будет предлагаться с надежным бензиновым двигателем 1.3 DiG-T

С начала продаж в Украине новый Qashqai будет предлагаться с надежным бензиновым двигателем 1.3 DiG-T, соответствующим стандарту Euro6-d. Этот силовой агрегат выдает мощность в 130 л. или 150 л.с. Режим 2WD предназначен для обеих версий двигателя, а режим 4WD доступен только для 150-сильных моделей с вариатором Xtronic. Благодаря новой, удобной и интуитивно понятной системе управления 4WD и возможности выбора режимов движения (Normal, ECO, Sport, Snow и Off-Road) происходит адаптация к внешним условиям.

Салон нового Nissan Qashqai

Qashqai получил обновленную многорычажную подвеску McPherson спереди и сзади. Гидроусилитель руля был модернизирован, и теперь он обеспечивает улучшенную реакцию и лучшее чувство в центральной части диапазона.

Автомобиль будет предложен в 5 различных комплектациях: Visia, Acenta, N-Connecta, Tekna и Tekta+. Стоимость базовой версии Visia стартует с отметки 724180 грн., а самая дорогая обойдется в 1113660 грн.