Президент Хорватии назвал Евромайдан госпереворотом

Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что Евромайдан в Украине является государственным переворотом, сообщает Деловая столица.

Как пишут хорватские СМИ, он также жестко раскритиковал Украину и ее евроатлантические устремления.

"Украине не место в НАТО. Когда Украина сменила власть, тогда это движение, которое не было демократическим, было переворотом, во время которого было убито 50 человек. История была такова – Украина идет на запад, ничего не спрашивая у России, в ЕС на ее ждут молочные реки – кисельные берега. Украина по-прежнему остается одной из наиболее коррумпированных стран, ЕС ничего Украине не дал" , – возмутился политик.

Комментируя российскую угрозу, Миланович заявил, что не хочет иметь с этим ничего общего.