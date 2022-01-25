Президент Хорватии назвал Евромайдан госпереворотом
Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что Евромайдан в Украине является государственным переворотом, сообщает Деловая столица.
Как пишут хорватские СМИ, он также жестко раскритиковал Украину и ее евроатлантические устремления.
"Украине не место в НАТО. Когда Украина сменила власть, тогда это движение, которое не было демократическим, было переворотом, во время которого было убито 50 человек. История была такова – Украина идет на запад, ничего не спрашивая у России, в ЕС на ее ждут молочные реки – кисельные берега. Украина по-прежнему остается одной из наиболее коррумпированных стран, ЕС ничего Украине не дал", – возмутился политик.
Комментируя российскую угрозу, Миланович заявил, что не хочет иметь с этим ничего общего.