Газпром увеличил транзит газа через Украину

"Газпром" с начала недели увеличил транзит газа через территорию Украины в Европу, прокачка могла вырасти более чем на 20% по сравнению со средним уровнем прошлой недели, сообщает РИА Новости.

Об этом свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины" и словацкого оператора ГТС Eustream. Так, в понедельник заявки на входе в ГТС Украины на границе с Россией составляли 58,75 миллиона кубометров в сутки против фактически прокаченных 47,98 миллиона кубометров в пятницу (в выходные дни поток не прерывается, но обычно значительно снижен). Таким образом, если фактический поток российского газа на входе в украинскую ГТС 24 января соответствовал заявкам на прокачку, то транзит мог вырасти на 22%.

Аналогичный объем заявок в точках входа в газотранспортную систему Украины на границе с РФ указан на 25 января, он составляет 59,14 миллиона кубометров. Фактический же объем прокачки в этих точках пока неизвестен.

В то же время, транзит газа через газотранспортную систему Украины в Словакию по ужгородскому коридору, по которому идет основной объем украинского транзита российского газа, также вырос.

По данным словацкого оператора ГТС, в пятницу, 21 января, через станцию Вельке Капушаны, пограничный пункт между Словакией и Украиной, было прокачено 33,39 миллиона кубометров, а в понедельник, 24 января, прокачано уже 42,07 миллиона кубов (рост на 26%). Заявка на прокачку в этой точке 25 января составляет 42,13 миллиона кубометров, указано на сайте оператора ГТС Украины.