Валютный рынок вторника: итоги дня
Рост котировок безналичного доллара на межбанковском валютном рынке продолжается. Масштабные интервенции Национального банка помогают слабо: гривна лишь слегка замедлила падение.
К США, Великобритании и Австралии, давшим разрешение на эвакуацию сотрудников своих посольств и членов их семей, вчера вечером присоединилась Германия, а сегодня об аналогичном решении сообщила Канада. Подобные новости лишь усиливают геополитическую напряженность накануне встречи советников глав государств – участников «Нормандской четверки», запланированной на завтра в Париже. В Украине сегодня состоялся масштабный протест физлиц-предпринимателей под флагами «SaveФОП», и это еще больше усиливает внутреннюю напряженность. Естественно, все это отражается на настроениях участников торгов на межбанке: экспортеры до последнего придерживают ежедневно дорожающую валюту, а импортеры, нерезиденты и банки покупают, особо не торгуясь. Национальный банк сегодня в очередной раз проводил крупную интервенцию, направленную на сдерживание падения гривны. Но метод выбора «лучшей цены», который упрямо вторую неделю подряд применяют сотрудники регулятора, явно не помогает: гривна продолжает падать.
Закрыли основную фазу торгов вторника на 9 копеек на покупке и на 12 копеек на продаже выше, чем в понедельник.
Ход торгов:
Стартовые котировки – 28,50/28,73 (покупка/продажа).
Торги вторника открылись нереально широко: спред на открытии составил 23 копейки. Первые сделка по цене 28,65 гривен прошла в 9:28. Еще полчаса ушло на то, чтобы определиться с рабочим диапазоном. До 10:30 сделки шли в районе 28,61-28,64 гривен, затем желающие продавать по такой цене закончились, а число желающих купить выросло еще больше. В 10:40 на рынке появился Национальный банк: регулятор по-прежнему использовал метод «выбора лучшей цены» для очередной интервенции на продажу. Это помогло затормозить снижение, и вплоть до 13:00 торговля проходила в узком диапазоне 28,64-28,68 гривен. В обед на рынке появились новые покупатели, которые раскупили всю валюту по ценам дешевле 28,72 гривен. После обеда рост продолжился до 28,75 гривен на покупке и 28,79 гривен на продаже. Периодические появления Национального банка, который выручал покупателей, закрывая их заявки, помогли опуститься на несколько копеек от дневных максимумов, но не нарушили общего тренда.
Котировки закрытия торгов – 28,68/28,74 (покупка/продажа).
Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня уменьшился всего на 4,8 млн по сравнению с понедельником и составил 399,4 млн долларов.Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.
- Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 28,6496 гривен.
- Официальный курс доллара на 26 января установлен на отметке 28,6658 гривен за доллар, рост на 29,39 копеек.
- Официальный курс евро на 26 января установлен на отметке 32,3021 гривен за евро, рост на 24,27 копейки.
Курс наличного доллара в течение дня двигался противоположно направлению движения безналичного, сокращая с ним разрыв. Утром оптовые обменные пункты столицы продавали наличного «американца» по 28,90-29,00 гривен (а некоторые обменки даже выставляли ценник на продажу 29,05 гривен); к обеду «американец» подешевел до 28,75 гривен, а к 17:00 – подорожал до 28,78-28,80 гривен.
На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 18:00 – 1,1274 доллара. Сегодня евро продолжил падение, начавшееся в понедельник, и опустился до отметки 1,1263 доллара. Евро продают накануне завтрашнего заседания комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС США, на котором будет принято решение об учетной ставке. Аналитики ожидают в этом году от 7 до 8 повышений учетной ставки ФРС, и это поддерживает рост доллара против остальных ведущих мировых валют. Наличный евро, следуя за долларом, также немного подешевел сегодня: утром оптовые обменные пункты продавали его по 32,60-32,70 гривен; к обеду цена опустилась до 32,40-32,45 гривен, а к вечеру – поднялась до 32,50-32,53 гривен.
Российский рубль, который накануне упал к доллару до отметки 79,50, сегодня в течение всего дня торговался между уровнями 78,40 и79,00 рублей за доллар и только к вечеру возобновил снижение. Состоянием на 18:00 он зажат в узком диапазоне 79,15-79,25 рублей за доллар. Наличный рубль в столице сегодня продавали по 3,65- -3,69 гривны за 10 рублей – практически так же, как на прошлой неделе.