Валютный рынок вторника: итоги дня

Рост котировок безналичного доллара на межбанковском﻿ валютном рынке продолжается. Масштабные интервенции Национального банка помогают слабо: гривна лишь слегка замедлила падение.

К США, Великобритании и Австралии, давшим разрешение на эвакуацию сотрудников своих посольств и членов их семей, вчера вечером присоединилась Германия, а сегодня об аналогичном решении сообщила Канада. Подобные новости лишь усиливают геополитическую напряженность накануне встречи советников глав государств – участников «Нормандской четверки», запланированной на завтра в Париже. В Украине сегодня состоялся масштабный протест физлиц-предпринимателей под флагами «SaveФОП», и это еще больше усиливает внутреннюю напряженность. Естественно, все это отражается на настроениях участников торгов на межбанке: экспортеры до последнего придерживают ежедневно дорожающую валюту, а импортеры, нерезиденты и банки покупают, особо не торгуясь. Национальный банк сегодня в очередной раз проводил крупную интервенцию, направленную на сдерживание падения гривны. Но метод выбора «лучшей цены», который упрямо вторую неделю подряд применяют сотрудники регулятора, явно не помогает: гривна продолжает падать.

Закрыли основную фазу торгов вторника на 9 копеек на покупке и на 12 копеек на продаже выше, чем в понедельник.

Ход торгов:

Стартовые котировки – 28,50/28,73 (покупка/продажа).

Торги вторника открылись нереально широко: спред на открытии составил 23 копейки. Первые сделка по цене 28,65 гривен прошла в 9:28. Еще полчаса ушло на то, чтобы определиться с рабочим диапазоном. До 10:30 сделки шли в районе 28,61-28,64 гривен, затем желающие продавать по такой цене закончились, а число желающих купить выросло еще больше. В 10:40 на рынке появился Национальный банк: регулятор по-прежнему использовал метод «выбора лучшей цены» для очередной интервенции на продажу. Это помогло затормозить снижение, и вплоть до 13:00 торговля проходила в узком диапазоне 28,64-28,68 гривен. В обед на рынке появились новые покупатели, которые раскупили всю валюту по ценам дешевле 28,72 гривен. После обеда рост продолжился до 28,75 гривен на покупке и 28,79 гривен на продаже. Периодические появления Национального банка, который выручал покупателей, закрывая их заявки, помогли опуститься на несколько копеек от дневных максимумов, но не нарушили общего тренда.

Котировки закрытия торгов – 28,68/28,74 (покупка/продажа).

Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня уменьшился всего на 4,8 млн по сравнению с понедельником и составил 399,4 млн долларов.Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 28,6496 гривен.

зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 28,6496 гривен. Официальный курс доллара на 26 января установлен на отметке 28,6658 гривен за доллар, рост на 29,39 копеек.

установлен на отметке 28,6658 гривен за доллар, рост на 29,39 копеек. Официальный курс евро на 26 января установлен на отметке 32,3021 гривен за евро, рост на 24,27 копейки.

Курс наличного доллара в течение дня двигался противоположно направлению движения безналичного, сокращая с ним разрыв. Утром оптовые обменные пункты столицы продавали наличного «американца» по 28,90-29,00 гривен (а некоторые обменки даже выставляли ценник на продажу 29,05 гривен); к обеду «американец» подешевел до 28,75 гривен, а к 17:00 – подорожал до 28,78-28,80 гривен.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 18:00 – 1,1274 доллара. Сегодня евро продолжил падение, начавшееся в понедельник, и опустился до отметки 1,1263 доллара. Евро продают накануне завтрашнего заседания комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС США, на котором будет принято решение об учетной ставке. Аналитики ожидают в этом году от 7 до 8 повышений учетной ставки ФРС, и это поддерживает рост доллара против остальных ведущих мировых валют. Наличный евро, следуя за долларом, также немного подешевел сегодня: утром оптовые обменные пункты продавали его по 32,60-32,70 гривен; к обеду цена опустилась до 32,40-32,45 гривен, а к вечеру – поднялась до 32,50-32,53 гривен.

Российский рубль, который накануне упал к доллару до отметки 79,50, сегодня в течение всего дня торговался между уровнями 78,40 и79,00 рублей за доллар и только к вечеру возобновил снижение. Состоянием на 18:00 он зажат в узком диапазоне 79,15-79,25 рублей за доллар. Наличный рубль в столице сегодня продавали по 3,65- -3,69 гривны за 10 рублей – практически так же, как на прошлой неделе.