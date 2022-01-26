Суркис впервые прокомментировал ситуацию с Шевченко

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис считает, что решение Андрея Шевченко возглавить итальянский "Дженоа" была его ошибкой. Игорь Михайлович признался, что Шева спокойно может на него обижаться за эти слова, сообщает Обозреватель.

По мнению Суркиса, Шевченко пошел в команду, в которой нет футболистов.

"Они то номинально есть. Но какого качества? Если у него были договоренности определенные, что ему купят игроков, то я не вижу этих покупок для усиления. Шевченко ушел – они проиграли 0:6. Все что он мог, он делал. Я видел это в последней игре с "Миланом" , – сказал Суркис в эфире Youtube-канала "Бомбардир".

Суркис уверен, что Шевченко все свои обязанности выполнял профессионально.

"Может где-то опыта не хватило. А почему Шевченко попал в эту ситуацию? Он очень хотел для работать. Для него деньги не важны. Он уже заработал денег и хочет проявить себя, как тренера" , – подытожил владелец "Динамо".

Суркис дал интервью Роману Бебеху

Напомним, что Андрей Шевченко был уволен с поста главного тренера "Дженоа" 15 января. Причиной такого решения стали также неудовлетворительные показатели клуба.

Дженоа сообщил об отставке. Источник: Twitter Дженоа

Шевченко возглавил "Дженоа" 7 ноября. С того момента его подопечные за 9 игр в национальном первенстве так и не смогли победить. 6 встреч в Серии А завершились поражениями. Три матча были сыграны вничью.

В турнирной таблице "Дженоа" занимает предпоследнее место и отстает на шесть очков от "Венеции", которая находится на спасительной 17-й позиции.

Единственные три очка Андрей Николаевич смог взять в 1/16 финала Кубка Италии, где победил "Салернитану".