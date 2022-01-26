Астрономам удалось заснять слияние двух галактик-"бабочек"

Телескоп Европейской южной обсерватории Very Large Telescope (VLT), который расположен в Чили, сделал фото двух галактик NGC4567 и NGC4568, находящихся в созвездии Дева. Снимки оказались уникальными, так как происходящее слияние галактик напоминает крылья мотылька, сообщает Обозреватель.

Как сообщили на сайте обсерватории, галактики расположены примерно в 60 миллионах световых лет от Земли. Подобное столкновение не является редкостью.

"Снимок происходящего сделан низкодисперсионным спектрографом 2 (FORS2), который установлен на Телескопе ESO (VLT) в обсерватории Параналь в Чилийских Андах" , – отметили астрономы.

Они предположили, что такая же судьба уготовлена Млечному Пути, который, как полагают ученые, подвергнется аналогичному взаимодействию с соседней галактикой Андромеда.

"Столкновения галактик не являются чем-то уникальным во Вселенной. Это скорее напоминает вальс, исполняемый звездами, газом и пылью под действием гравитации" , – отметили специалисты.

NGC4567 и NGC4568 получили название галактик-"бабочек" благодаря их необычной форме. Источник: ESO

Отмечается, что изображение было создано в рамках программы ESO Cosmic Gems, информационно-просветительской инициативы по созданию изображений интересных, интригующих или визуально привлекательных объектов с использованием телескопов ESO в образовательных и общественных целях. Все собранные данные также могут быть пригодны для научных целей и доступны астрономам через научный архив ESO.

Созвездие Дева – экваториальное зодиакальное созвездие, расположенное между Львом и Весами. В созвездии Девы в современную эпоху находится точка осеннего равноденствия.

Млечный Путь – галактика, в которой расположена Земля. Это гравитационно-связанная система из звезд, звездных скоплений, межзвездного газа и пыли, темной материи, планет. Все объекты в составе галактики участвуют в движении относительно общего центра масс.