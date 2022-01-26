Что ожидается на валютном рынке в среду

Ключевое событие сегодняшнего дня, к которому будет приковано пристальное внимание всей мировой общественности – встреча советников глав государств – участников «Нормандской четверки» в Париже. ﻿От того, будут ли достигнуты какие-то конкретные договоренности, зависит многое. Для валютного рынка это будет означать снижение негативного геополитического фона.

На межбанковском валютном рынке﻿ сегодня все будут следить за новостями, пытаясь увидеть хоть какой-то позитив. Вчера падение гривны продолжилось, хоть и не такими сильными темпами, как в понедельник. Но это все лишь результат массированных интервенций Национального банка: регулятор активно продает валюту, пытаясь успокоить ажиотажный спрос.

Интерес к покупкам украинских ценных бумаг остается на низком уровне: на вчерашнем аукционе по размещению ОВГЗ Министерству финансов более-менее удачно удалось продать лишь трехмесячные бумаги, при этом существенно повысив их доходность. Иностранные инвесторы продолжают ежедневно продавать имеющиеся у них бумаги на вторичном рынке и конвертировать всю полученную гривну в валюту с последующим выводом за рубеж. Это оказывает постоянное давление на курс. Сегодня доллар продолжит расти, а Национальный банк, как и в предыдущие дни, будет стараться снизить скорость изменения котировок.

Открытие торгов среды ожидается на уровне 28,70/28,80 – цена заявок на покупку/продажу соответственно.

Курс наличного доллара во вторник двигался противоположно направлению движения безналичного, сокращая с ним разрыв. Утром оптовые обменные пункты столицы продавали наличного «американца» по 28,90-29,00 гривен (а некоторые обменки даже выставляли ценник на продажу 29,05 гривен); к обеду «американец» подешевел до 28,75 гривен, а к 17:00 – подорожал до 28,78-28,80 гривен. Сегодня утром доллар в столице начнут продавать по 28,75-28,80 гривен. Далее наличный рынок будет пристально наблюдать за происходящим на межбанке и в точности копировать все его движения. Малейший признак стабилизации на межбанке (как реакция на возможные хорошие новости) – и наличный доллар начнет стремительно дешеветь. Если же позитивных новостей не будет, то уже к вечеру доллар может прибавить в цене еще минимум 5-10 копеек.

Евро на рынке FOREX во вторник продолжил падение, начавшееся в понедельник, и опустился до отметки 1,1263 доллара. Евро продают накануне сегодняшнего заседания комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС США, на котором будет принято решение об учетной ставке. Аналитики ожидают в этом году от 7 до 8 повышений учетной ставки ФРС, и это поддерживает рост доллара против остальных ведущих мировых валют. Утром среды евро торгуется в узком диапазоне 1,1293-1,1310. Наличный евро, следуя за долларом, немного подешевел в течение дня: утром вторника оптовые обменные пункты продавали его по 32,60-32,70 гривен; к обеду цена опустилась до 32,40-32,45 гривен, а к вечеру – поднялась до 32,50-32,53 гривен. Сегодня утром его будут продавать по 32,47-32,50 гривен. Далее все будет зависеть от поведения наличного доллара и колебаний евро на FOREX. Сегодня равновероятны и рост, и падение ценника на наличный евро.

Российский рубль вчера в течение всего дня торговался между уровнями 78,40 и79,00 рублей за доллар и только к вечеру возобновил снижение. Утром среды он торгуется в диапазоне 78,55-78,90 рублей за доллар. Наличный рубль в столице во вторник продавали по 3,65-3,69 гривны за 10 рублей – практически так же, как на прошлой неделе. Из-за сильных колебаний как рубля, так и гривны этот диапазон сегодня может вырасти еще больше: будут предложения на продажу рубля и по 3,65, и по 3,70-3,72 гривны за 10 рублей.