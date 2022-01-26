СМИ пишут о смартфоне Tesla Phone: вероятно, это фейк

В январе 2022 года в социальных сетях и медиа появилась информация о загадочном Tesla Phone. Пользователи и СМИ пишут, что американский предприниматель Илон Маск уже в этом году представит собственный смартфон. Несмотря на то, что в сети опубликовали фотографии якобы смартфона Tesla, вероятность появления этого гаджета минимальна, сообщает РБК-Украина.

Что пишут о Tesla Phone и почему, скорее всего, это фейк - в материале.

Самый инновационный

Пишут, что в разработке Telsa Phone принимал участие Илон Маск. Само собой, нам обещают уникальные возможности. В частности, якобы в тыльной части смартфона будет находиться солнечная панель - она позволит за 30 минут нахождения гаджета под солнцем зарядить его на 20%.

Some PI has been delivered with full gadgets and a free data pack for three months, make your orders now and be among the users of the free data pack and voice command Alexa home gadget @elonmusk @Tesla pic.twitter.com/eiAsgj5jC8 — Tesla Phones (@TeslaPhones) January 25, 2022

Также Tesla Phone будет работать в связке с проектом Starlink. Компания обеспечит скоростным интернетом смартфон с помощью спутников, которые Илон Маск планомерно выводит в небо. Это позволит получать доступ к быстрому интернету в любой точке мира.

Технические характеристики

Предполагается, что смартфон получит процессор Qualcomm Snapdragon (8 серия). Объем оперативной памяти составит 16 гигабайт, а объем встроенной памяти - 512 гигабайт или 1 терабайт в зависимости от комплектации. Гаджет пророчат быструю зарядку USB Type-C на 100 Вт - устройство можно будет зарядить якобы за 10 минут. Помимо этого, смартфон якобы получит невидимую камеру. Говорят, что гаджет будет стоить 750 долларов.

Почему Tesla Phone - фейк

Пока что нет повода верить информации из социальных сетей и СМИ. Дело в том, что ни одно крупное западное издание так и не написало по поводу Tesla Phone. Это можно свидетельствовать о том, что вся информация о будущем смартфоне Илона Маска - фейк.

Помимо этого, есть еще один тезис, который свидетельствует о том, что Tesla Phone не будет. Американский предприниматель Илон Маск почти всегда сам становится источником информации о новинках своих компаний. А учитывая, что смартфон Tesla - один из самых ожидаемых гаджетов последних лет, то вряд ли Маск упустил бы возможность самостоятельно рассказать о своей новинке. Сделал бы он это, скорее всего, в Твиттере.

Также новый рендер, который появился в сети, похож на тот, что СМИ публиковали в прошлом году на 1 апреля. Как вы понимаете, тогда это был лишь первоапрельский пранк. По всей видимости, в этот раз нам тоже показали фейк.

Когда мы узнаем правду

Согласно предварительной информации, презентация Tesla Phone состоится весной 2022 года. А якобы старт продаж стартует к концу 2022 года. Так это или нет - узнаем в скором времени.