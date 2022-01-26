Валютный рынок среды: ход торгов

В среду рост котировок безналичного доллара на межбанковском валютном рынке﻿ продолжился до 28,82 гривен на покупке и 28,84 гривен на продаже.

Национальный банк продолжил массированные интервенции по продаже иностранной валюты, пытаясь затормозить падение гривны на подступах к следующему психологическому уровню 29 гривен. По информации портала «Курс Украины», сегодня он продает валюту «более агрессивно, практически все заявки на покупку от 28,80 и выше удовлетворяются» (так сообщил в беседе представитель казначейства одного из крупнейших украинских банков). Лишь поэтому на отметке 28,80 рост затормозился.

Наличный курс доллара растет после того, как вчера скорректировался с «круглой» цифры 29 гривен. Утром оптовые обменные пункты столицы продавали наличного «американца» по 28,78-28,79 гривен. Позже ценник подняли до 28,82-28,83 гривен (наличный в очередной раз сравнялся с безналичным долларом), а к обеду – опустили до 28,80 гривен, отреагировав на торможение роста на межбанке.

Евро на FOREX сегодня торгуется в узком диапазоне 1,1276-1,1310 доллара накануне заседания комитета по открытым рынкам ФРС США, на котором будет принято решение по учетной ставке. Большинство аналитиков считают, что сегодня ставка останется без изменений, но перспектива ее близкого повышения поддерживает рост доллара против других ведущих мировых валют. Наличный евро в первой половине дня вырос с 32,50-32,53 до 32,57-32,60 гривен.

После относительно спокойного вторника российский рубль опять лихорадит. Сегодня доллар уже успел подешеветь до 78,60 рублей, а к обеду – вырасти в цене до 79,35 рублей. Геополитика – в центре внимания, и любая негативная информация тут же сказывается на российской валюте (как, впрочем, и на гривне). До конца дня ожидаются новости из Парижа, где сегодня должна пройти встреча советников глав государств – участников «Нормандской четверки». Тем временем наличный рубль опять демонстрирует стабильность: как и вчера, его продают по 3,65-3,69 гривны за 10 рублей.