Рада одобрила возвращение техосмотра для комбайнов и тракторов

Верховная Рада приняла за основу проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины по осуществлению функций технического регулирования в сфере агропромышленного комплекса и машиностроения для агропромышленного комплекса", сообщает БизнесЦензор.

За принятие соответствующего законопроекта №6070 в первом чтении проголосовали 234 народных депутата.

Законопроектом предлагается введение периодического технического контроля над пригодностью к эксплуатации технических средств для агропромышленного комплекса.

В частности, предусмотрена следующая периодичность и частота технического контроля пригодности к эксплуатации технических средств:

для новых технических средств составляет 3 года с даты первой регистрации (ввода в обращение), затем каждые два года после последнего технического контроля;

для подержанных технических средств составляет 3 месяца с даты первой регистрации (введение в обращение), затем каждые два года после последнего технического контроля.

Также предлагается предоставить Минагрополитики полномочия по утверждению типа сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов, их прицепов и сменного прицепного оборудования, систем, составных частей и отдельных технических узлов, в том числе путем создания или полномочия на это избранного органа (предприятия, учреждения, организации).

Минагрополитики также получит полномочия назначать предприятия, учреждения или организации на осуществление функций регистрации, перерегистрации, временной регистрации и снятия с учета сельскохозяйственной техники.

Однако, как отмечает Главное экспертное управление Верховной Рады, требования к таким предприятиям не определены. Кроме того, в проекте отсутствуют требования к органам оценки соответствия/органам сертификации.

Напомним, обязательный техосмотр для сельхозтехники был отменен в 2014 году, учитывая его неэффективность в части контроля за техническим состоянием техники и сетования аграриев на коррупционность этого процесса, который также проводили уполномоченные Минагрополитики компании.