Валютный рынок среды: итоги дня

Рост котировок безналичного доллара на межбанковском﻿ валютном рынке продолжается. Национальный банк в среду резко увеличил объем интервенции, но остановить ажиотажный спрос не может.

Сегодня в Париже открылась встреча советников глав государств-участников «Нормандской четверки», запланированной на завтра в Париже. Представители Украины, России, Германии и Франции обсудят шаги по мирному урегулированию на Донбассе. А тем временем валютный рынок Украины постепенно входит в т.н. режим «саморазогрева». Котировки безналичного доллара сегодня росли, несмотря на начавшуюся с самого утра интервенцию Национального банка. Регулятор, по предварительным подсчетам, только за сегодняшний день продал не менее 200 млн долларов – и все равно не смог остановить рост котировок.

Закрыли основную фазу торгов среды на 13,3 копеек на покупке и на 11,3 копеек на продаже выше, чем во вторник.

Ход торгов:

Стартовые котировки – 28,67/28,77 (покупка/продажа).

Торги среды открылись хуже, чем в предыдущий день: спред на открытии составил 10 копеек (по сравнению с 23 копейками во вторник). Первые 3 сделки по цене 28,7525 гривен на общую сумму 1,5 млн долларов прошли в 9:35. Через 5 минут ценник на продажу на пару минут опустился до 28,74 гривен, после чего котировки дружно пошли вверх. В 10:00 на рынке появился Национальный банк. Как и в предыдущие дни, регулятор использовал метод «выбора лучшей цены» для очередной интервенции на продажу. По информации портала «Курс Украины», количество продаж валюты регулятором резко выросло. Как сообщил порталу один из казначеев коммерческого банка, «сегодня НБУ продает более агрессино, более плотно». Тем не менее, к 10:30 котировки поднялись до 28,82 гривен на покупке и 28,84 гривен на продаже. Национальный банк не прекращал «спасать» покупателей, и в какой-то момент возникло ощущение, что рост вот-вот прекратится. Однако в районе обеденного перерыва повторилось то, что участники торгов наблюдали в понедельник и вторник: на рынок вышли крупные покупатели, и опять возник перекос между спросом и предложением. Национальный банк продавал валюту не только до 15:30, но и после, когда начались торги по схеме ТОМ (с расчетами на следующий рабочий день). Сегодня они были очень активными: к 17:05 объем операций ТОМом (с 15:30) составил 103 млн долларов.

Котировки закрытия торгов на 16:00 – 28,813/28,853 (покупка/продажа). Последняя сделка ТОМом (на 17:05) прошла по цене 28,87.

Общий объем торгов в системе Bloomberg на 16:00 сегодня вырос на 64,3 млн по сравнению с вторником и составил 463,7 млн долларов.Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный к урс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 28,7964 гривен.

США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 28,7964 гривен. Официальный курс доллара на 27 января установлен на отметке 28,7984 гривен за доллар, рост на 13,26 копеек.

установлен на отметке 28,7984 гривен за доллар, рост на 13,26 копеек. Официальный курс евро на 27 января установлен на отметке 32,4803 гривен за евро, рост на 17,82 копеек.

Наличный доллар за день подорожал на 9 копеек. Утром оптовые обменные пункты столицы продавали наличного «американца» по 28,78-28,79 гривен. Позже ценник подняли до 28,82-28,83 гривен (наличный в очередной раз сравнялся с безналичным долларом), а к обеду – опустили до 28,80 гривен, отреагировав на торможение роста на межбанке. Но уже к 17 часам минимальная цена, по которой можно было купить крупную партию долларов, поднялась до 28,87 гривен.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 17:30 – 1,1282 доллара. Сегодня евро торгуется в диапазоне 1,1272-1,1310 доллара с тенденцией к снижению накануне заседания комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС США, на котором будет принято решение об учетной ставке. Результаты будут оглашены в 21:00 по киевскому времени. Наличный евро в течение дня вырос в цене на 10 копеек, с утренних 32,50-32,53 до 32,60-32,63 гривен вечером.

Российский рубль продолжает падать и к моменту написания статьи опустился до 79,90 за доллар. Из Парижа пока нет никаких новостей, но вчерашнее заявление президента США Джо Байдена, что он не исключает персональных санкций против президента РФ Владимира Путина в случае российского вторжения на Украину, говорит о высоком градусе накала страстей. Наличный рубль в столице третий день подряд продают по 3,65-3,69 гривны за 10 рублей.