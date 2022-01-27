Bentley выпустит первый в своей истории электромобиль

Через два года, в 2025-м, Bentley может выпустить первый в своей истории электромобиль. Эту информацию подтвердило руководство компании, сообщает AutoGeek.

Также стало известно, что в течение следующих десяти лет Bentley планирует инвестировать 2,5 миллиарда фунтов стерлингов в свой завод в Англии, а также на исследования и разработки автомобилей с нетрадиционными силовыми установками.

Известно, что с производством электромобиля Bentley поможет Volkswagen, который будет изготавливать кузова для машины. В Bentley отметили, что их предприятие в Англии станет “будущим эталоном производства автомобилей класса люкс”.

Кроме того в Bentley подчеркнули, что с 2030 года планируют стать производителем полностью электрических автомобилей.

“Это амбициозная и надежная дорожная карта по углеродной нейтральности во всей нашей бизнес-системе, включая переход на электромобили всего за восемь лет, – отметил исполнительный директор Bentley Эдриан Холмарк. – Обеспечение производства нашего первого электромобиля в Крю является важным событием для Bentley и Великобритании, поскольку мы планируем долгосрочное стабильное будущее на нашем заводе в Англии”.