Фьюри в бешенстве от аппетитов Джошуа и его промоутера

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри обвинил Джошуа и его команду в срыве боя с Александром Усиком, сообщает Сегодня.

Как заявил Цыганский король, Эй-Джей и его промоутер Эдди Хирн отказались от 90 миллионов долларов отступных, за то, чтобы позволить Фьюри сразится с украинцем.

"Пришлось сделать это видео. Эдди Хирн и Энтони Джошуа, похоже, самые отвратительные бизнесмены в истории. Сегодня они потеряли 90 миллионов долларов! Проклятые сукины дети! Психи!", – сказал Фьюри .

Tyson Fury on Instagram: Eddie Hearn and Anthony Joshua have gotta be the worst businessmen in history. Today they lost $90million. [ @Tyson_Fury] pic.twitter.com/cEDfcqOYes — Michael Benson (@MichaelBensonn) January 26, 2022

Ранее сообщалось, что Джошуа готов отступить в сторону за 20 миллионов долларов и гарантию боя с победителем. Эта сумма в 10 раз больше, чем Усик заработал за победу над Джошуа!