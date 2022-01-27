Фьюри в бешенстве от аппетитов Джошуа и его промоутера
Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри обвинил Джошуа и его команду в срыве боя с Александром Усиком, сообщает Сегодня.
Как заявил Цыганский король, Эй-Джей и его промоутер Эдди Хирн отказались от 90 миллионов долларов отступных, за то, чтобы позволить Фьюри сразится с украинцем.
"Пришлось сделать это видео. Эдди Хирн и Энтони Джошуа, похоже, самые отвратительные бизнесмены в истории.Сегодня они потеряли 90 миллионов долларов! Проклятые сукины дети! Психи!", – сказал Фьюри.
Ранее сообщалось, что Джошуа готов отступить в сторону за 20 миллионов долларов и гарантию боя с победителем. Эта сумма в 10 раз больше, чем Усик заработал за победу над Джошуа!
"Джошуа трус, Усик п**а, а Диллиан Уайт не хочет драться. Если я неправ, давай, б**ь, драться. Вы все трусы, бомжары, тряпки.Я буду снимать видео, пока один из этих трусов не решит драться. Вы все трусы, придурки. Мне все равно, с кем я буду драться – с Эй Джеем, Усиком, Диллианом Уайтом. Сразитесь со мной", – заявил Фьюри.