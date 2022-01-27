Что ожидается на валютном рынке в четверг

Состоявшаяся вчера в Париже встреча советников глав государств – участников «Нормандской четверки» не принесла какого-либо ощутимого позитива, поэтому рассчитывать на скорое снижение геополитической напряженности и уменьшение давления этого фактора на валютный рынок не приходится.

Отечественные и иностранные компании продолжают активные закупки иностранной валюты на межбанковском валютном рынке﻿; растущие ежедневно котировки безналичного доллара их не останавливают, а наоборот стимулируют покупать быстрее и больше.

Вчера Госказначейство выплатило экспортерам компенсацию НДС в размере 6 585,5 млн гривен (больше 6,5 миллиардов). Это приведет к еще большему уменьшению предложения валюты экспортерами, а часть полученных денег тоже будет направлена на межбанк и конвертирована в доллары и евро. Таким образом, говорить об остановке падения гривны пока не приходится. И это при том, что безналичный доллар вплотную подошел к уровню 7-летнего максимума и вот-вот поднимется еще выше. Массированные интервенции Национального банка лишь слегка тормозят падения национальной валюты, но не в состоянии его остановить.

Открытие торгов четверга ожидается на уровне 28,80/28,90 – цена заявок на покупку/продажу соответственно. До уровня 29 гривен на межбанке осталось пройти еще 10 копеек.

Курс наличного доллара в среду вырос на 9 копеек. Утром оптовые обменные пункты столицы продавали наличного «американца» по 28,78-28,79 гривен. Позже ценник подняли до 28,82-28,83 гривен (наличный в очередной раз сравнялся с безналичным долларом); к обеду – опустили до 28,80 гривен, отреагировав на торможение роста на межбанке. Но уже к 17 часам минимальная цена, по которой можно было купить крупную партию долларов, поднялась до 28,87 гривен. Поздно вечером портал «Курс Украины» получил информацию от крупных операторов валютного рынка столицы, что активизировалась покупка валюты населением. Поэтому стоит предположить, что сегодня утром доллар в столице начнут продавать по 28,90-28,95 гривен, а в розничных точках дешевле 29 гривен найти «американца» будет крайне сложно. Далее наличный рынок будет пристально наблюдать за происходящим на межбанке и в точности копировать все его движения. Малейший признак стабилизации на межбанке (как реакция на возможные хорошие новости) – и наличный доллар начнет стремительно дешеветь. Если же позитивных новостей не будет, то уже к вечеру доллар может прибавить в цене еще минимум 5-10 копеек.

Евро на рынке FOREX в среду упал до отметки 1,1234 доллара на фоне резкого укрепления американского доллара после публикации результатов заседания комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС США. Несмотря на то, что учетную ставку ФРС оставили на прежнем уровне, было официально объявлено о намерении ее повысить уже в марте этого года. Утром четверга падение продолжилось до отметки 1,1213. Наличный евро в течение дня вырос в цене на 10 копеек, с утренних 32,50-32,53 до 32,60-32,63 гривен вечером. Но уже сегодня утром его начнут продавать не дороже 32,50-32,55 гривен, реагируя на продолжающееся падение евро на FOREX.

Российский рубль вчера вечером упал до 80,40 за доллар, когда стало ясно, что прорыва на встрече в Париже не произошло, но затем полностью компенсировал свое падение, вернувшись на прежний уровень. Утром четверга он возобновил плавное снижение и к моменту написания статьи подошел к отметке 79,80 за доллар. Наличный рубль в столице уже несколько дней подряд продают по 3,65-3,69 гривны за 10 рублей. С большой долей вероятности, сегодня его цена или останется на прежнем уровне, или изменится максимум на 1 копейку за 10 рублей (т.е. рабочий диапазон может расшириться до 3,64-3,70 гривен за 10 рублей).