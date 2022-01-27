Xiaomi представила международные версии Redmi Note 11 Pro и Pro 5G

Китайская компания Xiaomi официально представила на международном рынке смартфоны Redmi Note 11 Pro и Redmi Note 11 Pro 5G: продажи обеих новинок начнутся в следующем месяце, сообщает 3Dnews.

Версия Redmi Note 11 Pro получила процессор MediaTek Helio G96 с восемью вычислительными ядрами (до 2,05 ГГц), графическим ускорителем Mali-G57 MC2 и модемом 4G.

Модель Redmi Note 11 Pro 5G наделена чипом Qualcomm Snapdragon 695, который объединяет восемь вычислительных ядер Kryo 660 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, графический ускоритель Adreno 619 и сотовый модем Snapdragon X51 5G.

В остальном характеристики аппаратов практически идентичны. Оба получили 6,67-дюймовый экран AMOLED формата Full HD+ с частотой обновления 120 Гц и частотой отклика сенсорного слоя 360 Гц. Пиковая яркость достигает 1200 кд/м2. Появлению царапин препятствует стекло Gorilla Glass 5. В небольшом отверстии по центру в верхней зоне дисплея установлена 16-мегапиксельная селфи-камера.

Тыльная камера объединяет 108-мегапиксельный датчик ISOCELL HM2, 8-мегапиксельный блок с широкоугольной оптикой (115 градусов) и 2-мегапиксельный макромодуль. Младшая модель Redmi Note 11 Pro (без 5G) также снабжена 2-мегапиксельным датчиком глубины.

Питание обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой 67-ваттной подзарядки. Есть контроллер NFC, адаптеры Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.1, порт USB Type-C.

Смартфоны будут доступны в модификациях с 6 и 8 Гбайт оперативной памяти, оснащённых флеш-накопителем вместимостью 64 и 128 Гбайт соответственно. У модели Redmi Note 11 Pro цена составит $300 и $350, у Redmi Note 11 Pro 5G — $330 и $380.