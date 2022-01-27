Доллар пробил уровень 29 гривен

Сегодня на межбанковском валютном рынке﻿ был пробит уровень 29 гривен. Котировки безналичного доллара поднялись до 29,09 гривен на продаже.

Национальный банк продолжает интервенции на продажу валюты, используя метод "выбора лучшего курса": вместо того, чтобы выставить ордер на продажу по какой-то конкретной цене, закрывает (удовлетворяет) заявки от покупателей по самой высокой цене на текущий момент. По мнению участников торгов, тем самым Нацбанк подыгрывает спекулянтам, которые играют на повышение курса.

Только за вчерашний день НБУ продал около 260 млн долларов, но результата нет: рост курса продолжается.

На наличном рынке доллар тоже на короткое время поднялся до 29,05 гривен, но затем оптовики начали снижать ценники. К 11:20 в Киеве доллар продают по 28,98 гривен.