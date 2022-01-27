Рейтинг мировых брендов: самый дорогой Apple

Стоимость бренда Apple выросла до рекордных $355,1 млрд. Технологические бренды остаются самыми дорогими в мире, но половина из совокупной стоимости приходится всего на три компании, сообщает Новое время.

Компания Apple второй год подряд удерживает звание самого ценного бренда в мире, однако в этом году бренд производителя iPhone оценили в рекордные $355,1 млрд. Рост за год составил 35%.

Об этом говорится в данных рейтинга Brand Finance Global 500 аналитического агентства Brand Directory.

Отмечается, что Apple показала самую высокую стоимость бренда, когда-либо зарегистрированная в рейтинге Brand Finance Global 500. По мнению аналитиков, 2021 год был сверх удачным для Apple — компания первая в мире пробила отметку в $3 млрд капитализации.

В то же время, Apple смогла также улучшить узнаваемость своего бренда за счет продвижения сервисов Apple Pay и Apple TV, а также выпуска новых iPad и iMac, и меток AirTag.

Два других техногиганта Amazon и Google сохранили свои места в рейтинге оставшись на 2-ей и 3-ей позициях соответственно. Так, Amazon тоже преодолела отметку в $300 млрд — за год бренд компании подорожал на 38% - до $350,3 млрд.

В Google наблюдался аналогичный рост стоимости бренда на 38% до $263,4 млрд. Это произошло несмотря на то, что в начале года пандемии столкнулась с падением доходов от рекламы — своего основного источника доходов.

Самым быстрорастущим брендом в мире стал TikTok. За последний год китайский сервис коротких видеороликов утроил свою стоимость, увеличив ее с $18,7 млрд в 2021 году до $59,0 млрд в 2022-ом. В рейтинге 500 самых ценных брендов мира TikTok теперь занимает 18 позицию.

Отмечается, что в 2021 году сервис преодолел отметку в один миллиард пользователей и стал самым загружаемым приложением в магазине Android Google Play и Apple App Store.

Как отмечают авторы рейтинга, за время пандемии COVID-19 потребление медиа заметно увеличилось, а медиабренды входят в тройку самых быстрорастущих брендов в рейтинге.

Так, стоимость бренда Snapchat выросла на 184% до $6,6 млрд, а южнокорейского интернет-бренда Kakao на 161% - до $4,7 млрд.

Бренд Disney выросла на 11% до $57,0 млрд, Netflix — на 18% до $29,4 млрд), YouTube — на 38% до $23,9 млрд, а Spotify на 13% до $6,3 млрд.

Однако самыми дорогими брендами все еще остаются технологические. Совокупная стоимость брендов этого сегмента в рейтинге Brand Finance Global 500 составила $1,3 трлн.

Несмотря на то, что в рейтинге представлено 50 технологических брендов, Apple, Microsoft и Samsung вместе составляют более 50% от общей стоимости бренда в отрасли.