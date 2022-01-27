Google посвятил дудл Архипу Куинджи: что о нем известно

27 января Гугл выпустил дудл, посвященный пейзажисту Архипу Куинджи. В эту дату отмечается 180 лет с дня рождения художника, сообщает УНИАН.

Это не первый художник, которого почтил Гугл. Ранее на дудле компании был изображен французский импрессионист Жорж Сёра.

Архип Куинджи - биография художника

Архип родился в 1842 году в Мариуполе в семье греков. Рано потерял родителей. Жил очень бедно и с раннего детства работал. В школе учился плохо, но очень увлекался живописью. В 1855 году по совету знакомого приехал в Феодосию, чтобы учиться у Айвазовского, но пейзажист отказался учить юношу.

С 1868 года Куинджи начал посещать Академию искусств в Санкт-Петербурге, где познакомился с такими выдающимися художниками, как И. Репин и И. Крамской. Там он начал разрабатывать свой стиль. На его творчество во многом повлияли идеи художественного объединения Товарищества передвижников.

1870-е годы считаются расцветом творчества художника, когда он рисовал свои лучшие работы. В 1878 его работы были представлены на Всемирной выставке в Париже, где он получил всемирное признание. В 1880 Куинджи представил свою самую знаменитую работу "Лунная ночь на Днепре". Картину хотели купить многие коллекционеры, но художник продал её князю Константину. В этой картине впервые проявились элементы философского пейзажа.

В 1882 году художник по неизвестной причине ушел в затворничество. Он заперся в своей мастерской и никому не показывал работы. Возможно, он просто устал от всемирного внимания. В уединении он создал немало полноценных работ и сотни эскизов. Лишь в 1901 он показал несколько пейзажей и о нем снова заговорили. Затем до своей смерти от пневмонии в 1910 году он снова ушел в затворничество.

Творчество Куинджи

Куинджи изображает реалистичные пейзажи, уделяя большое внимание теням, прозрачности воды и объемности облаков. Художник часто использует романтичные и мрачные элементы. Куинджи очень вдохновляла природа Крыма. Многие его пейзажи изображают берега полуострова, Крымские горы и морские закаты. Также художник вдохновлялся украинскими пейзажами и часто рисовал Днепр.

Картины Куинджи

"Лунная ночь на Днепре", 1880 г. / картина Архипа Куинджи

"Пятна лунного света в лесу. Зима", 1908 г./ картина Архипа Куинджи

"Вечер на Украине", 1878 г. / картина Архипа Куинджи

"Ночное", 1908 г./ картина Архипа Куинджи

"После дождя", 1879 г. / картина Архипа Куинджи