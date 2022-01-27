Tesla Model 3 стала самым продаваемым электромобилем в Европе

Самым продаваемым электромобилем в Европе по итогам прошлого года стал Tesla Model 3, который сумел обойти некоторых конкурентов и поднялась на 17-е место общего рейтинга популярности, сообщает 3Dnews.

При этом доля рынка электромобилей 2021 года в регионе выросла до 19 %, несмотря на влияние коронавируса и глобальную нехватку полупроводниковой продукции.

Согласно имеющимся данным, Model 3 вытеснила с первого места по числу продаж электромобиль Zoe от Renault, а также обошла некоторые традиционно популярные в Европе модели, в том числе Volkswagen Tiguan и Peugeot 3008. В общем рейтинге популярности легковых автомобилей Tesla Model 3 поднялась с 40-го место в 2020 году до 17-го места в 2021 году.

Стремительный рост продаж электромобилей Tesla произошёл на фоне падения прежних фаворитов, среди которых наиболее заметно снизилась популярность Volkswagen Golf. Запущенный в 2020 году электрический Volkswagen ID.3 не смог повторить успех Tesla и занял лишь 53-е место в рейтинге популярности. Общий объём рынка в отчётном периоде сократился до 11,8 млн автомобилей, что является самым низким показателем с 1985 года.

Источник изображения: Jato Dynamics

«Кризис за кризисом оказывают негативное влияние на уровень спроса на автомобильном рынке. Постоянная неопределённость в связи с пандемией COVID-19 вместе с продолжительной нехваткой полупроводников создали идеальный шторм», — считает аналитик компании Jato Dynamics Фелипе Муньос (Felipe Munoz) .

В Jato отметили, что крупные автопроизводители, такие как Volkswagen и Stellantis, тратят миллиарды долларов на разработку и выпуск гибридных и электрических авто, а потребители хорошо реагируют на щедрые субсидии, предоставляемые властями разных стран для ускорения перехода на экологически чистый транспорт. Специалисты Jato считают, что в 2022 году электромобили в Европе обгонят по уровню продаж авто с ДВС.

Также отмечается появление на рынке новых претендентов и усиление старых игроков. Например, южнокорейская Hyundai вместе с дочерней компанией Kia увеличила свою долю в регионе на два процентных пункта, до 8,6 % в 2021 году. Добиться этого удалось благодаря линейке внедорожников и авто на электрической тяге.