Почему мерзнут ноги в тепле: причины и как исправить

Многие люди сталкиваются с ситуацией, когда мерзнут ноги даже под одеялом. Иногда такое явление носит временный характер, но если это происходит постоянно, то следует задуматься о состоянии своего здоровья, сообщает Rsute.ru.

Почему ноги мерзнут в тепле: причины

привычка постоянно носить теплую одежду, даже если на улице тепло;

в результате обморожения;

при появлении отклонений в работе нервной системы;

после длительного сидения с поджатыми ногами;

при голодании или во время диеты.

Чтобы избавиться от таких неприятных ощущений, необходимо еще с малых лет закаливать свой организм. Дома можно ходить в тонких носках, а зимой носить тапочки. Временами нужно ходить босиком, но только по траве, песку или земле. В домашних условиях тоже можно ходить босиком.

С возрастом у людей ухудшается кровообращение, из-за чего ноги начинают мерзнуть даже под одеялом и в носках. Данное состояние нельзя игнорировать, стоит посетить врача, который поставит диагноз.

Причин может быть много.

Сахарный диабет

При этом недуге в сосудах появляются тромбы, которые нарушают кровоток. Все это может привести к появлению «диабетической стопы».

Анемия

Анемия приводит к нарушению чувствительности в конечностях. При пониженном показателе гемоглобина в организме происходит нарушение теплообмена.

Венозный застой

При таком недуге происходит изменение формы сосудов в венах. Все это приводит не только к тому, что ноги начинают мерзнуть, они еще и отекают.

Вегето-сосудистая дистония

Сосуды перестают нормально реагировать на раздражители, из-за чего возникает непроизвольное их сужение и расширение. В конечном итоге в тканях нарушается теплообмен.

Нарушение работы нервной системы

Частые стрессы и неврозы приводят к нарушению теплообмена, в результате чего конечности начинают мерзнуть даже под одеялом.

Когда необходима помощь врача

Во многих случаях согреть ноги можно, надев носки. Но если они постоянно мерзнут и их невозможно согреть, тогда стоит обратиться к своему врачу. Это необходимо сделать в том случае, если вместе с этим наблюдаются другие симптомы:

резкая потеря веса;

постоянная усталость;

повышение температуры тела;

появление болей в суставах;

язвы на ногах;

высыпания на коже.

При появлении любого из указанных симптомов, необходимо сразу же проконсультироваться с врачом.

Если причина холодных ног не связана с каким-либо недугом, тогда стоит воспользоваться следующими советами, чтобы согреться:

надеть тапочки или носки с хорошей теплоизоляцией;

сделать несколько упражнений (любая активность поможет ускорить кровообращение и увеличит приток крови к конечностям);

опустить ноги в теплую воду.

Людям, у которых есть вредные привычки, следует от них избавиться. Особенно это касается тех, кто курит, поскольку никотин оказывает негативное воздействие на сосудистую стенку.