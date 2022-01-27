Почему мерзнут ноги в тепле: причины и как исправить
Многие люди сталкиваются с ситуацией, когда мерзнут ноги даже под одеялом. Иногда такое явление носит временный характер, но если это происходит постоянно, то следует задуматься о состоянии своего здоровья, сообщает Rsute.ru.
Почему ноги мерзнут в тепле: причины
- привычка постоянно носить теплую одежду, даже если на улице тепло;
- в результате обморожения;
- при появлении отклонений в работе нервной системы;
- после длительного сидения с поджатыми ногами;
- при голодании или во время диеты.
Чтобы избавиться от таких неприятных ощущений, необходимо еще с малых лет закаливать свой организм. Дома можно ходить в тонких носках, а зимой носить тапочки. Временами нужно ходить босиком, но только по траве, песку или земле. В домашних условиях тоже можно ходить босиком.
С возрастом у людей ухудшается кровообращение, из-за чего ноги начинают мерзнуть даже под одеялом и в носках. Данное состояние нельзя игнорировать, стоит посетить врача, который поставит диагноз.
Причин может быть много.
Сахарный диабет
При этом недуге в сосудах появляются тромбы, которые нарушают кровоток. Все это может привести к появлению «диабетической стопы».
Анемия
Анемия приводит к нарушению чувствительности в конечностях. При пониженном показателе гемоглобина в организме происходит нарушение теплообмена.
Венозный застой
При таком недуге происходит изменение формы сосудов в венах. Все это приводит не только к тому, что ноги начинают мерзнуть, они еще и отекают.
Вегето-сосудистая дистония
Сосуды перестают нормально реагировать на раздражители, из-за чего возникает непроизвольное их сужение и расширение. В конечном итоге в тканях нарушается теплообмен.
Нарушение работы нервной системы
Частые стрессы и неврозы приводят к нарушению теплообмена, в результате чего конечности начинают мерзнуть даже под одеялом.
Когда необходима помощь врача
Во многих случаях согреть ноги можно, надев носки. Но если они постоянно мерзнут и их невозможно согреть, тогда стоит обратиться к своему врачу. Это необходимо сделать в том случае, если вместе с этим наблюдаются другие симптомы:
- резкая потеря веса;
- постоянная усталость;
- повышение температуры тела;
- появление болей в суставах;
- язвы на ногах;
- высыпания на коже.
При появлении любого из указанных симптомов, необходимо сразу же проконсультироваться с врачом.
Если причина холодных ног не связана с каким-либо недугом, тогда стоит воспользоваться следующими советами, чтобы согреться:
- надеть тапочки или носки с хорошей теплоизоляцией;
- сделать несколько упражнений (любая активность поможет ускорить кровообращение и увеличит приток крови к конечностям);
- опустить ноги в теплую воду.
Людям, у которых есть вредные привычки, следует от них избавиться. Особенно это касается тех, кто курит, поскольку никотин оказывает негативное воздействие на сосудистую стенку.