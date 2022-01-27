Сбитие Ил-76 под Луганском: Плотницкому дали пожизненное

Днепровский апелляционный суд подтвердил пожизненный приговор для бывшего главаря «ЛНР» Игоря Плотницкого и главарей группировок «Заря» и «Витязь» Андрея Патрушева и Алексея Гуреева, сообщает Новое время.

По данным пресс-службы Офиса генерального прокурора, судья оставил без изменений решение суда первой инстанции, признавшего Плотницкого, Патрушева и Гуреева виновными в уничтожении 14 июня 2014 года украинского военно-транспортного Ил-76, заходившего на посадку в аэропорту Луганска (ч. 3 ст. 258 УК Украины — теракт).

Следствием было доказано, что именно они руководили группами боевиков, вооруженных переносным зенитно-ракетным комплексом, из которого была выпущена ракета, сбившая самолет.

Таким образом главари террористов пытались блокировать силы АТО, чтобы не допустить освобождения территорий, захваченных оккупационными силами РФ, в состав которых входила прокремлевская террористическая организация «ЛНР».

В результате крушения Ил-76 погибли 49 украинских военнослужащих.

В марте 2021 года Красногвардейский суд Днепра приговорил Плотницкого, Патрушева и Гуреева к пожизненному заключению. В свою очередь защитники террористов попытались это решение опротестовать. Сейчас же приговор вступил наконец в законную силу.