"Электронмаш" продали на аукционе за 430 миллионов

Киевский завод "Электронмаш" вторично продали на аукционе по приватизации - за него готовы оплатить 430 млн грн, сообщает Экономическая правда.

Об этом известно из данных аукциона. Такая цена в 6,6 превышает стартовую отметку – и это почти наполовину меньше результата первой продажи, когда цена выросла до 970 млн грн.

Всего в аукционе приняли участие 5 компаний. Этим он также отличается от первого аукциона, когда посоревноваться за "Электронмаш" решили 22 компании.

Победу одержало ООО "Украинский имидж". Учредительницей компании является Виолетта Глинянчук, уставный капитал составляет 50 тысяч гривен. Юрлицо основано еще в 2006 году Еленой Слизюк и венчурным фондом "Манускрипт".

Согласно реестру, "Украинский имидж" занимается деятельностью в сфере права.

Чем известен "Электронмаш"

"Электронмаш" был создан в 1965 году, завод достиг своего пика развития в 1980-х благодаря изготовлению электронно-вычислительных машин. Завод расположен в Киеве по ул. Кольцевая дорога, 4 – недалеко от станции метро Житомирской.

Как ранее рассказывал глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко, завод в это время пытался "догнать и перегнать США", а потому копировал деятельность американской IBM – и был всего на 2-3 года позади.

Из 10 тысяч работников на предприятии осталось 140, а предприятие обросло долгами и потеряло основной вид деятельности. За первые полгода 2021 убыток "Электронмаша" составил 2,4 млн грн, а в 2020 году - 10,9 млн грн.

Согласно приватизационным условиям новый собственник должен погасить долги предприятия. Текущие долги составляют 924,5 млн. грн., а просроченная кредиторская задолженность – 11,9 млн. грн. В частности – 5,4 млн грн задолженности по зарплате и 3,3 млн грн – налогов по зарплате.

Также новый владелец должен не допустить увольнения работников в течение 6 месяцев с даты перехода права собственности, а также соблюдать требования природоохранного законодательства по пользованию базой отдыха, входящей в состав ЕМК.

Кроме того, владельца обяжут содержать защитные сооружения гражданской защиты в готовности к использованию по назначению за свой счет.

Второе место в аукционе заняло ООО "Дипростроймашина", что было готово оплатить 300 млн грн.