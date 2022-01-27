Валютный рынок четверга: итоги дня
В четверг события на валютном рынке Украины развивались поистине драматически. Доллар уже преодолел было уровень 29 гривен и поднялся выше, но новости из Москвы развернули тренд на 180 градусов.
Отсутствие каких-либо результатов после вчерашней встречи советников глав государств-участников «Нормандской четверки», прошедшей в Париже, а также большой объем компенсации НДС, выплаченный вчера экспортерам, сыграли сегодня против гривны и способствовали росту котировок безналичного доллара до 29,03 гривен на покупке и 29,09 гривен на продаже. Интервенция на продажу валюты, проводимая Национальным банком, не давала каких-либо ощутимых результатов, и в какой-то момент создалось впечатление, что уровень 29 гривен останется внизу, а рост продолжится. Но после 14 часов все мировые СМИ облетело заявление представителя МИД России Алексея Зайцева, заявившего: «Мы считаем неприемлемой даже мысль о войне между нашими народами». Валютный рынок мгновенно отреагировал на новость резким укреплением гривны.
Тем не менее, закрыли основную фазу торгов четверга на 11,7 копеек на покупке и на 12,7 копеек на продаже выше, чем в среду.
Ход торгов:
Стартовые котировки – 28,81/28,92 (покупка/продажа).
Торги четверга открылись более широко, чем в среду: спред на открытии составил 11 копеек. Первые две сделки по цене 28,90 гривен на общую сумму 1 млн долларов прошли в 9:30. Сразу после старта торгов уже по инерции котировки начали рост. В 10:00 на рынке появился Национальный банк с привычной уже интервенцией по методу «выбора лучшей цены». Несмотря на это, рост продолжился, и к 10:17 котировки достигли 29 гривен на покупке и 29,09 гривен на продаже. Нацбанк увеличил число продаж, и рост котировок затормозился. До 14:00 сделки шли в окрестности уровня 29 гривен, то опускаясь ниже, то поднимаясь выше.
В 14:00 на рынок вышли новые покупатели, они подняли ценник на покупку до 29,03 гривен. В 14:45 начала распространяться новость о заявлении МИД России по поводу неприемлемости войны. Рынок отреагировал мгновенно: покупатели, еще недавно готовые брать доллар по 29,00-29,03 гривен, начали снимать заявки, а продавцы – закрывать тех, кто не успел убрать. К 15:30 на рынке остались только продавцы, и лишь чуть позднее, когда началась торговля ТОМом, стали появляться покупатели. К концу торгов котировки вернулись ниже уровня 29 гривен.
Котировки закрытия торгов на 16:00 – 28,93/28,98 (покупка/продажа). Последняя сделка прошла по цене 28,98.
Общий объем торгов в системе Bloomberg на 16:00 сегодня снизился на 111,5 млн по сравнению со средой и составил 352,2 млн долларов.Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.
- Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 28,9746 гривен.
- Официальный курс доллара на 28 января установлен на отметке 28,9879 гривен за доллар, рост на 18,95 копеек.
- Официальный курс евро на 28 января установлен на отметке 32,3432 гривен за евро, снижение на 13,71 копеек.
Курс наличного доллара в течение дня менялся очень динамично. Утром оптовые обменные пункты продавали наличного «американца» по 28,92-28,95 гривен. К обеденному перерыву ценник подняли до 29,10 гривен, а местами – даже до 29,15. Однако как только на межбанке начали коррекцию, курс наличного доллара стал резко снижаться. И к 17:00 в Киеве его продавали уже по 28,94-28,95 гривен – почти так же, как утром.
На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 18:30 – 1,1151 доллара. Сегодня евро продолжил падать по отношению к доллару и за день опустился на 111 пунктов – до 1,1131 доллара. Вчерашнее выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла, в котором он допустил более масштабное и более быстрое, чем ожидалось, повышение процентных ставок ФРС, вызвало масштабный рост доллара против остальных валют. Наличный евро за день потерял в цене 17 копеек: утром его продавали по 32,65-32,67 гривен, а вечером – по 32,48-32,50 гривен.
Российский рубль после вчерашнего падения до 80,40 за доллар растет, извлекая выгоду из заявления представителя МИД России, а также новости об отводе российских войск из Беларуси после окончания учений. К 16:00 он достиг 77,40 за доллар (на 3 рубля ниже вчерашнего пика) и состоянием на 18:00 торгуется в диапазоне 77,60-77,80 за доллар. Наличный рубль в столице четвертый день подряд продают по 3,65-3,69 гривны за 10 рублей.