Валютный рынок четверга: итоги дня

В четверг события на валютном рынке﻿ Украины развивались поистине драматически. Доллар уже преодолел было уровень 29 гривен и поднялся выше, но новости из Москвы развернули тренд на 180 градусов.

Отсутствие каких-либо результатов после вчерашней встречи советников глав государств-участников «Нормандской четверки», прошедшей в Париже, а также большой объем компенсации НДС, выплаченный вчера экспортерам, сыграли сегодня против гривны и способствовали росту котировок безналичного доллара до 29,03 гривен на покупке и 29,09 гривен на продаже. Интервенция на продажу валюты, проводимая Национальным банком, не давала каких-либо ощутимых результатов, и в какой-то момент создалось впечатление, что уровень 29 гривен останется внизу, а рост продолжится. Но после 14 часов все мировые СМИ облетело заявление представителя МИД России Алексея Зайцева, заявившего: «Мы считаем неприемлемой даже мысль о войне между нашими народами». Валютный рынок мгновенно отреагировал на новость резким укреплением гривны.

Тем не менее, закрыли основную фазу торгов четверга на 11,7 копеек на покупке и на 12,7 копеек на продаже выше, чем в среду.

Ход торгов:

Стартовые котировки – 28,81/28,92 (покупка/продажа).

Торги четверга открылись более широко, чем в среду: спред на открытии составил 11 копеек. Первые две сделки по цене 28,90 гривен на общую сумму 1 млн долларов прошли в 9:30. Сразу после старта торгов уже по инерции котировки начали рост. В 10:00 на рынке появился Национальный банк с привычной уже интервенцией по методу «выбора лучшей цены». Несмотря на это, рост продолжился, и к 10:17 котировки достигли 29 гривен на покупке и 29,09 гривен на продаже. Нацбанк увеличил число продаж, и рост котировок затормозился. До 14:00 сделки шли в окрестности уровня 29 гривен, то опускаясь ниже, то поднимаясь выше.

В 14:00 на рынок вышли новые покупатели, они подняли ценник на покупку до 29,03 гривен. В 14:45 начала распространяться новость о заявлении МИД России по поводу неприемлемости войны. Рынок отреагировал мгновенно: покупатели, еще недавно готовые брать доллар по 29,00-29,03 гривен, начали снимать заявки, а продавцы – закрывать тех, кто не успел убрать. К 15:30 на рынке остались только продавцы, и лишь чуть позднее, когда началась торговля ТОМом, стали появляться покупатели. К концу торгов котировки вернулись ниже уровня 29 гривен.

Котировки закрытия торгов на 16:00 – 28,93/28,98 (покупка/продажа). Последняя сделка прошла по цене 28,98.

Общий объем торгов в системе Bloomberg на 16:00 сегодня снизился на 111,5 млн по сравнению со средой и составил 352,2 млн долларов.Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 28,9746 гривен.

США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 28,9746 гривен. Официальный курс доллара на 28 января установлен на отметке 28,9879 гривен за доллар, рост на 18,95 копеек.

установлен на отметке 28,9879 гривен за доллар, рост на 18,95 копеек. Официальный курс евро на 28 января установлен на отметке 32,3432 гривен за евро, снижение на 13,71 копеек.

Курс наличного доллара в течение дня менялся очень динамично. Утром оптовые обменные пункты продавали наличного «американца» по 28,92-28,95 гривен. К обеденному перерыву ценник подняли до 29,10 гривен, а местами – даже до 29,15. Однако как только на межбанке начали коррекцию, курс наличного доллара стал резко снижаться. И к 17:00 в Киеве его продавали уже по 28,94-28,95 гривен – почти так же, как утром.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 18:30 – 1,1151 доллара. Сегодня евро продолжил падать по отношению к доллару и за день опустился на 111 пунктов – до 1,1131 доллара. Вчерашнее выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла, в котором он допустил более масштабное и более быстрое, чем ожидалось, повышение процентных ставок ФРС, вызвало масштабный рост доллара против остальных валют. Наличный евро за день потерял в цене 17 копеек: утром его продавали по 32,65-32,67 гривен, а вечером – по 32,48-32,50 гривен.

Российский рубль после вчерашнего падения до 80,40 за доллар растет, извлекая выгоду из заявления представителя МИД России, а также новости об отводе российских войск из Беларуси после окончания учений. К 16:00 он достиг 77,40 за доллар (на 3 рубля ниже вчерашнего пика) и состоянием на 18:00 торгуется в диапазоне 77,60-77,80 за доллар. Наличный рубль в столице четвертый день подряд продают по 3,65-3,69 гривны за 10 рублей.