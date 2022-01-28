Что ожидается на валютном рынке в пятницу

В четверг котировки безналичного доллара на межбанковском валютном рынке﻿ поднялись выше психологического уровня 29 гривен и достигли 29,03 гривен на покупке и 29,09 гривен на продаже.

Интервенция по методу «выбора лучшего курса», которую уже который день подряд проводит Национальный банк, не помогла сдержать рост курса. И только когда заявление представителя МИД России Алексея Зайцева, заявившего: «Мы считаем неприемлемой даже мысль о войне между нашими народами» , облетело все мировые СМИ, рынок начал успокаиваться, и к закрытию торгов доллар вновь вернулся ниже 29 гривен – и на межбанке, и на наличном рынке. Сегодня предстоит получить ответ на вопрос, было ли это снижение временным, или время для полноценной коррекции роста пришло.

Открытие торгов пятницы ожидается на уровне 28,80/28,90 – цена заявок на покупку/продажу соответственно.

Курс наличного доллара в четверг менялся очень динамично. Утром оптовые обменные пункты продавали наличного «американца» по 28,92-28,95 гривен. К обеденному перерыву ценник подняли до 29,10 гривен, а местами – даже до 29,15. Однако как только на межбанке начали коррекцию, курс наличного доллара стал резко снижаться. И к 17:00 в Киеве его продавали уже по 28,94-28,95 гривен – почти так же, как утром. По информации портала «Курс Украины», вечером желающих продать валюту было намного больше, чем покупателей. Сегодня утром доллар в столице начнут продавать по 28,93-28,95 гривен. Далее наличный рынок будет пристально наблюдать за происходящим на межбанке и в точности копировать все его движения. Если ситуация продолжит входить в нормальное русло, увидим продолжение снижения ценника на наличный доллар. В случае появления любого негатива доллар вновь превысит в цене 29 гривен.

Евро на рынке FOREX в четверг продолжил падать по отношению к доллару и за день опустился на 111 пунктов – до 1,1131 доллара. Выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла вечером среды 26 января, в котором он допустил более масштабное и более быстрое, чем ожидалось, повышение процентных ставок ФРС, вызвало масштабный рост доллара против остальных валют. Утром пятницы видим попытку евро вырасти: к настоящему моменту он поднялся до 1,1154 доллара. Наличный евро вчера за день потерял в цене 17 копеек: утром его продавали по 32,65-32,67 гривен, а вечером – по 32,48-32,50 гривен. Сегодня утром его начнут продавать не дороже 32,45-32,50 гривен, но в течение дня цена может вырасти на несколько копеек, поэтому тем, кто решит приобрести евро именно сегодня, лучше не затягивать.

Российский рубль вчера вечером вырос до отметки 77,40 за доллар на фоне заявления представителя МИД России, а также новости об отводе российских войск из Беларуси после окончания учений. Утром пятницы он торгуется в диапазоне 77,70-78,20 рублей за доллар. Наличный рубль в столице уже несколько дней подряд продают по 3,65-3,69 гривны за 10 рублей. С большой долей вероятности, сегодня его цена или останется на прежнем уровне, или изменится максимум на 1 копейку за 10 рублей (т.е. рабочий диапазон может расшириться до 3,64-3,70 гривен за 10 рублей).