США и Украина опровергли данные CNN о неизбежности вторжения РФ

Журналист CNN Александер Марквардт заявил, что во время телефонного разговора Байден якобы предупредил Зеленского о неизбежности вторжения России "как только земля замерзнет". В ОП это опровергают.

Американский журналист ссылается на высокопоставленного украинского чиновника.

По его словам, Байден также сказал Зеленскому, что российские войска могут попытаться оккупировать и разграбить Киев.

A Russian invasion is now virtually certain once the ground freezes, Biden said to Zelensky, a senior Ukrainian official told @mchancecnn. Kyiv could be “sacked," Russian forces may attempt to occupy it, “prepare for impact”, Biden said, according to this official. — Alexander Marquardt (@MarquardtA) January 27, 2022

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров опроверг эту информацию.

"В социальных сетях появилась информация о содержании переговоров президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена со ссылкой на якобы официального представителя Украины. Эти сообщения совершенно не соответствуют действительности" , – написал﻿ он в Facebook.

Никифоров добавил, что корректная информация содержится только в официальных релизах от украинской и американской сторон.

В США также опровергают информацию, распространенную источником CNN.

"Президент Байден сказал, что есть явная вероятность, что Россия может совершить вторжение в Украину в феврале. Он уже говорил об этом публично, и мы предупреждаем об этом уже месяцами. Сообщения о чем-то еще или которые отличаются - полностью ложные" , - сказала представитель Совета национальной безопасности США Эмили Хорни.