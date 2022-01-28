США и Украина опровергли данные CNN о неизбежности вторжения РФ
Журналист CNN Александер Марквардт заявил, что во время телефонного разговора Байден якобы предупредил Зеленского о неизбежности вторжения России "как только земля замерзнет". В ОП это опровергают.
Американский журналист ссылается на высокопоставленного украинского чиновника.
По его словам, Байден также сказал Зеленскому, что российские войска могут попытаться оккупировать и разграбить Киев.
Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров опроверг эту информацию.
"В социальных сетях появилась информация о содержании переговоров президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена со ссылкой на якобы официального представителя Украины. Эти сообщения совершенно не соответствуют действительности", – написал он в Facebook.
Никифоров добавил, что корректная информация содержится только в официальных релизах от украинской и американской сторон.
В США также опровергают информацию, распространенную источником CNN.
"Президент Байден сказал, что есть явная вероятность, что Россия может совершить вторжение в Украину в феврале. Он уже говорил об этом публично, и мы предупреждаем об этом уже месяцами. Сообщения о чем-то еще или которые отличаются - полностью ложные", - сказала представитель Совета национальной безопасности США Эмили Хорни.