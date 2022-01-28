Кравчук обратился к украинцам из-за угрозы вторжения РФ

Первый президент Украины Леонид Кравчук, который уже несколько месяцев восстанавливается после операции на сердце, прислал письмо журналистам Дмитрию Гордону и Алесе Бацман, в котором высказал свое мнение о возможном новом широкомасштабном военном наступлении России на Украину, сообщает Гордон.

Обращаясь к украинцам, первый президент страны поделился, как он "с тревогой и щемящим сердцем" следит за "новостями о возможном широкомасштабном вторжении России в Украину" .