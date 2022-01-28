Кравчук обратился к украинцам из-за угрозы вторжения РФ
Первый президент Украины Леонид Кравчук, который уже несколько месяцев восстанавливается после операции на сердце, прислал письмо журналистам Дмитрию Гордону и Алесе Бацман, в котором высказал свое мнение о возможном новом широкомасштабном военном наступлении России на Украину, сообщает Гордон.
Обращаясь к украинцам, первый президент страны поделился, как он
"с тревогой и щемящим сердцем" следит за
"новостями о возможном широкомасштабном вторжении России в Украину".
"В это время хочется вскочить с больничной койки и грудью закрыть родную землю. Сегодня хочу сказать самое главное: если в чьей-то больной голове зреет злодейский план захвата Украины, пусть знают: никто и никогда не покорит свободолюбивый украинский народ. Никто и никогда!" – написал Кравчук.