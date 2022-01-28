Украинского тренера по биатлону изолировали на Олимпиаде

Информация о заражении коронавирусом старшего тренера мужской сборной Украины по биатлону Юрая Санитры подтвердилась, сообщает Украинский биатлон.

После положительного теста, который 59-летний специалист сдал в аэропорту Пекина по прилету на Олимпийские игры, его отвезли в олимпийскую деревню. Там у словака еще раз взяли анализ, и повторный ПЦР-тест также оказался положительным.

Вчера вечером писали, что повторный тест Юрая – отрицательный, но это был лишь слух. Теперь наставник наших биатлонистов находится на самоизоляции. Общаться с коллегами и спортсменами он может только с помощью средств связи. Выйти из "заточения" Санитра сможет после двух подряд отрицательных тестов, проведенных через 24 часа.

Биатлонная делегация Украины насчитывает 23 человека, из них десятеро – спортсмены (по пять каждого пола). Кроме словака, остальные 22 члена сборной коронавирус не подхватили. В состав команды входят еще четыре тренера: наставник женской команды словенец Урош Велепец, Александр Кравченко, Алексей Кравченко и Игорь Ященко.

Напомним, зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.