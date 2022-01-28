Apple получила рекордную квартальную выручку за всю историю компании

В первом финквартале 2022 года Apple получила рекордные $123,9 млрд выручки, сообщает Новое время.

По итогам первого финквартала 2022 года (закончился 25 декабря 2021 года) Apple отчиталась о рекордной выручке $123,9 млрд. Об этом говорится в сообщении компании.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года квартальная выручка компании выросла на 11%. Квартальная прибыль на одну акцию составила $2,10.

«Очень сильная реакция клиентов на наш недавний запуск новых продуктов и услуг привела к двузначному росту выручки и прибыли, а также помогла установить рекордно высокий уровень установленной базы активных устройств, — отметил финансовый директор Apple Лука Маэстри.

Продажа техники принесла компании $104,4 млрд выручки, сервисы — $19,5 млрд. Среди устройств Apple больше всего заработала на продаже айфонов — $71,6 млрд выручки. Выручка компании от продажи компьютеров и ноутбуков Mac составил $10,8 млрд, планшетов iPad — $7,2 млрд, других гаджетов — $14,7 млрд.

В географическом разрезе больше всего Apple заработала в США — выручка компании за отчетный период тут составила $51,4 млрд. В Европе выручка компании составил $29,7 млрд, в Китае — $25,7 млрд.

Напомним, что по оценке аналитического агентства Brand Directory, стоимость бренда Apple составляет рекордные $355,1 млрд. Бренд компании второй год подряд остается самым дорогим в мире.