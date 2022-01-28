Альянс Renault, Nissan и Mitsubishi огласил планы на ближайшие годы

Основным направлением становятся, конечно электромобили, сообщает 3Dnews.

В ближайшие 5 лет данное направление получит инвестиции в размере €23 млрд, что позволит существенно расширить ассортимент электрических моделей: к 2030 году их будет не менее 35.

Источник изображения: renaultgroup.com

Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi планирует существенно унифицировать модельный ряд. В этой связи будут активнее применяться общие платформы. Если сейчас они используются для 60 % моделей альянса, то уже к 2026 году это число будет доведено до 90 %. При этом для охвата широкого ассортимента машин хватит всего пяти платформ.

CMF-AEV составит базу для бюджетных электромобилей. Первым из них стала Dacia Spring по цене всего €10 тыс.

KEI-EV будет использоваться для компактных электромобилей.

LCV-EV — платформа для коммерческих моделей формата Renault Kangoo, Nissan Town Star.

CMF-EV станет наиболее гибкой, универсальной платформой, которая примет на себя более 15 моделей электрокаров, в том числе уже известные Nissan Ariya и Renault Megane E-Tech Electric. На ней будут производиться до 1,5 млн электромобилей в год.

CMF-BEV — новая платформа, которая дебютирует в 2024 году и предложит клиентам электромобили с запасом хода от 400 км. Планируемый ежегодный объём выпуска машин здесь составит 250 тыс.

Источник изображения: dacia.ro

Альянс также собирается усилить присутствие бренда Mitsubishi в Европе. Для этого в регионе будут выпущены две новые модели, включая ASX — на той же платформе будут выпускаться Renault Captur и Nissan Juke нового поколения. Renault тоже собирается расширить модельный ряд, и пожалуй, одним из наиболее интересных предложений уже в этом году станет возрождённая Renault 5 — первоначально модель класса супермини выпускалась компанией с 1972 по 1996 гг., а на новом витке истории компании это будет электрический наследник Nissan Micra для Европы. В 2024 году ожидаются кроссовер Renault 4ever, а также его собрат LCV.

С учётом того, что роль электромобилей в линейках альянса будет неуклонно расти, важнейшим направлением работы станут технологии аккумуляторов. Данная задача в альянсе будет поручена специалистам Nissan. За прошедшие 10 лет ёмкость аккумуляторов удвоилась при тех же физических размерах, и компания планирует повторить это достижение. Цель будет достигнута за счёт твердотельных батарей, и первые результаты ожидаются к 2028–2029 гг. Аккумуляторы нового типа обещают удвоенную ёмкость и утроенную скорость зарядки. Безотносительно к технологиям альянс постоянно работает над снижением стоимости элементов питания: к 2026 году они подешевеют на 50 %, а к 2028 году — уже на 65 %. В конечном итоге электромобили должны стоить не дороже сегодняшних машин с двигателями внутреннего сгорания.

Источник изображения: nissan.ru

Наконец, Renault-Nissan-Mitsubishi не забывает и о цифровых решениях. Бортовые компьютеры машин альянса будут получать всё большую интеграцию с технологиями Google, включая расширенные функции голосового ассистента. А к 2026 году ожидается активное развитие технологий беспилотного вождения — в том или ином виде подобные решения появятся на 10 млн машин альянса.