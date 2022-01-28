Умер знаменитый украинский боксер Владимир Вирчис

В пятницу, 28 января, стало известно, что умер бывший чемпион Европы по боксу в супертяжелом весе Владимир Вирчис. Знаменитому спортсмену было 48 лет, сообщает Обозреватель.

Как сообщают источники, боксер покончил жизнь самоубийством. В последнее время он пребывал в депрессии.

Сегодня утром стало известно, что в четверг, 27 января, бывший спортсмен вышел из дома и не вернулся. Был одет в черный спортивный костюм и темную обувь.

Вирчис – уроженец Каховки, что в Херсонской области. На профессиональном ринге выступал в 1999-2009 годах. В 28 боях добыл 26 побед, в том числе 21 – нокаутом.

Первое поражение потерпел в 2006 году от узбека Руслана Чагаева. Тем не менее, в 2007 году стал чемпионом Европы по версии EBU. В 2008 году проиграл по очкам кубинцу Хуану Карлосу Гомесу и лишился права биться за пояс чемпиона мира по версии WBC, который принадлежал Виталию Кличко.

Владимир Вирчис на ринге. Источник: Facebook "Украинский бокс. Перезагрузка"

После завершения карьеры Вирчис занимался бизнесом. У него была жена Ирина и дочь-студентка Амина.