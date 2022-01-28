Валютный рынок пятницы: ход торгов

Сегодня на межбанковском валютном рынке﻿ началась долгожданная коррекция. Котировки безналичного доллара под давлением растущего предложения валюты от экспортеров устремились вниз, достигнув к концу обеденного перерыва 28,63 гривен на покупке и 28,67 гривен на продаже.

К продажам подключились спекулянты: они фиксируют прибыль от покупок в начале недели. А вот импортеры решили выждать, надеясь, что доллар подешевеет еще сильнее. Национальный банк, который еще вчера активно продавал валюту, сдерживая падение гривны, сегодня взял паузу и просто наблюдает за происходящим на рынке.

На наличном рынке доллар стремительно дешевеет. Еще утром оптовые обменные пункты продавали наличного «американца» по 28,94-28,95 гривен, а к обеду ценник опустили на 20 копеек, до 28,74-28,75 гривен. И чувствуется, что это еще не предел.

Евро на FOREX продолжает падать. Сегодня он достиг отметки 1,1120 доллара. Против доллара падают все ведущие мировые валюты: английский фунт, швейцарский франк, японская йена, канадский и австралийский доллар и т.д. В Украине падение мировых цен на евро наложилось на падение доллара к гривне, поэтому евровалюта дешевеет еще быстрее, чем «американец». Утром его продавали по 32,40-32,45 гривен, а к обеду - уже по 32,15-32,18 гривен.

После вчерашнего укрепления до отметки 77,40 за доллар российский рубль торгуется в широком диапазоне 77,60-78,20. Наличный рубль в Киеве вторую неделю продают по 3,65-3,69 гривны за 10 рублей.

Подешевел польский злотый: сегодня его продают по 7,07-7,09 гривен.