Валютный рынок пятницы: итоги дня
Начавшаяся вчера коррекция безналичного доллара на межбанковском валютном рынке продолжилась и в пятницу. Сегодня рынок отыгрывал некоторое улучшение геополитической обстановки.
Неспособность доллара преодолеть уровень 29 гривен подтолкнула спекулянтов к началу активных продаж. К ним присоединились и экспортеры: когда доллар перешел от роста к падению, они решили дальше не тянуть и вышли с продажами валютных запасов. А вот покупатели, наоборот, решили выждать. В результате на межбанке образовался очередной дисбаланс, на этот раз перекос был в сторону предложения. К концу обеденного перерыва котировки опустились до 28,62 гривен на покупке и 28,64 гривен на продаже. На этом уровне спрос оживился, и доллар опять немного вырос.
Закрыли основную фазу торгов пятницы на 25 копеек на покупке и на 26 копеек на продаже ниже, чем в четверг.
Ход торгов:
Стартовые котировки – 28,80/28,93 (покупка/продажа).
Торги пятницы открылись более широко, чем в четверг: спред на открытии составил 13 копеек. Первая сделка прошла по цене 28,979 гривен (кто-то из покупателей выкупил заявку на продажу), а следующая – по 28,8883 гривен (тут уже сдали нервы у продавца). От 28,90 на покупку и 28,93 на продажу пошли вниз: сначала медленно, а потом все ускоряясь. Продавцов становилось все больше, и в какой-то момент показалось, что сейчас на рынок выйдет Национальный банк с покупкой. Однако регулятор сегодня не стал мешать гривне укрепляться, поэтому к концу обеда доллар подешевел на 29 копеек. И только после 14:10, когда часть спекулянтов начала фиксировать прибыль от утренних продаж, котировки отскочили от минимумов на несколько копеек.
Котировки закрытия торгов на 16:00 – 28,68/28,72 (покупка/продажа). Последняя сделка прошла по цене 28,6834.
Общий объем торгов в системе Bloomberg на 16:00 сегодня снизился на 102,7 млн по сравнению с четвергом и составил 249,5 млн долларов.Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.
- Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 28,8252 гривен.
- Официальный курс доллара на 31 января установлен на отметке 28,7839 гривен за доллар, снижение на 20,40 копеек.
- Официальный курс евро на 31 января установлен на отметке 32,0293 гривен за евро, снижение на 31,39 копеек.
Курс наличного доллара в течение дня снизился на 25 копеек: утром оптовые обменные пункты столицы продавали наличного «американца» по 28,95 гривен, а уже после обеда – по 28,70 гривен. Однако как только на межбанке начали коррекцию, наличный «американец» подрос в цене. И к 17:00 в Киеве его продавали уже по 28,75 гривен.
На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 17:00 – 1,1151 доллара. Сегодня евро опустился до отметки 1,1120 доллара, установив новый годовой минимум к доллару США. В 15:30 доллар развернул рост после публикации данных об инфляции в США за декабрь, а евро, воспользовавшись ситуацией, скорректировался до 1,1172 доллара. Наличный евро до обеда дешевел: утром его продавали по 32,40-32,45 гривен, а к обеду - уже по 32,15-32,18 гривен. Но уже к вечеру синхронно с долларом он подорожал до 32,22-32,25 гривен.
Российский рубль сегодня укрепился до 77,40 за доллар, но не смог удержать достигнутое и к вечеру опять падает против доллара. Состоянием на 17:00 он торгуется в диапазоне 77,90-78,10 рублей за доллар. Наличный рубль в столице всю неделю продают по 3,65-3,69 гривны за 10 рублей.