Валютный рынок пятницы: итоги дня

Начавшаяся вчера коррекция безналичного доллара на межбанковском﻿ валютном рынке продолжилась и в пятницу. Сегодня рынок отыгрывал некоторое улучшение геополитической обстановки.

Неспособность доллара преодолеть уровень 29 гривен подтолкнула спекулянтов к началу активных продаж. К ним присоединились и экспортеры: когда доллар перешел от роста к падению, они решили дальше не тянуть и вышли с продажами валютных запасов. А вот покупатели, наоборот, решили выждать. В результате на межбанке образовался очередной дисбаланс, на этот раз перекос был в сторону предложения. К концу обеденного перерыва котировки опустились до 28,62 гривен на покупке и 28,64 гривен на продаже. На этом уровне спрос оживился, и доллар опять немного вырос.

Закрыли основную фазу торгов пятницы на 25 копеек на покупке и на 26 копеек на продаже ниже, чем в четверг.

Ход торгов:

Стартовые котировки – 28,80/28,93 (покупка/продажа).

Торги пятницы открылись более широко, чем в четверг: спред на открытии составил 13 копеек. Первая сделка прошла по цене 28,979 гривен (кто-то из покупателей выкупил заявку на продажу), а следующая – по 28,8883 гривен (тут уже сдали нервы у продавца). От 28,90 на покупку и 28,93 на продажу пошли вниз: сначала медленно, а потом все ускоряясь. Продавцов становилось все больше, и в какой-то момент показалось, что сейчас на рынок выйдет Национальный банк с покупкой. Однако регулятор сегодня не стал мешать гривне укрепляться, поэтому к концу обеда доллар подешевел на 29 копеек. И только после 14:10, когда часть спекулянтов начала фиксировать прибыль от утренних продаж, котировки отскочили от минимумов на несколько копеек.

Котировки закрытия торгов на 16:00 – 28,68/28,72 (покупка/продажа). Последняя сделка прошла по цене 28,6834.

Общий объем торгов в системе Bloomberg на 16:00 сегодня снизился на 102,7 млн по сравнению с четвергом и составил 249,5 млн долларов.Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 28,8252 гривен.

США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 28,8252 гривен. Официальный курс доллара на 31 января установлен на отметке 28,7839 гривен за доллар, снижение на 20,40 копеек.

установлен на отметке 28,7839 гривен за доллар, снижение на 20,40 копеек. Официальный курс евро на 31 января установлен на отметке 32,0293 гривен за евро, снижение на 31,39 копеек.

Курс наличного доллара в течение дня снизился на 25 копеек: утром оптовые обменные пункты столицы продавали наличного «американца» по 28,95 гривен, а уже после обеда – по 28,70 гривен. Однако как только на межбанке начали коррекцию, наличный «американец» подрос в цене. И к 17:00 в Киеве его продавали уже по 28,75 гривен.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 17:00 – 1,1151 доллара. Сегодня евро опустился до отметки 1,1120 доллара, установив новый годовой минимум к доллару США. В 15:30 доллар развернул рост после публикации данных об инфляции в США за декабрь, а евро, воспользовавшись ситуацией, скорректировался до 1,1172 доллара. Наличный евро до обеда дешевел: утром его продавали по 32,40-32,45 гривен, а к обеду - уже по 32,15-32,18 гривен. Но уже к вечеру синхронно с долларом он подорожал до 32,22-32,25 гривен.

Российский рубль сегодня укрепился до 77,40 за доллар, но не смог удержать достигнутое и к вечеру опять падает против доллара. Состоянием на 17:00 он торгуется в диапазоне 77,90-78,10 рублей за доллар. Наличный рубль в столице всю неделю продают по 3,65-3,69 гривны за 10 рублей.