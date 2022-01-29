Прогноз курса валют на неделю

На уходящей неделе из-за ускорившегося падения национальной валюты доллар достиг очередного психологического уровня 29 гривен – и на межбанковском валютном рынке, и на наличном. И только понижение градуса геополитической напряженности помогло завершить неделю ниже данного уровня.

Торги на межбанке﻿ открылись в понедельник 24 января на отметке 28,20/28,33 гривен (соответственно, «бид»/«оффер»). Утренняя новость об эвакуации сотрудников посольств США, Великобритании и Австралии и их семей из Украины всколыхнула весь мир: в воздухе по-настоящему «запахло войной». Финансовые рынки всего мира бурно отреагировали на сообщения, которые еще на прошлой неделе пытались объявить фейковыми. На межбанковском валютном рынке мгновенно начал расти спрос на иностранную валюту, который не могли компенсировать даже ежедневные интервенции Национального банка. Несмотря на непрекращающуюся «заливку» рынка валютой со стороны регулятора, котировки безналичного доллара в четверг поднялись до 29,03 гривен на покупке и 29,09 гривен на продаже.

Главным фактором, работающим против гривны на этой неделе, стали распродажи облигаций внутреннего госзайма иностранными инвесторами. Нерезиденты ежедневно продавали на вторичном рынке ценные бумаги на сумму от 500 до 800 млн гривен, а полученную выручку тут же направляли на межбанковский валютный рынок для конвертации в валюту. Не остались в стороне и банки-спекулянты: видя постоянный рост курса доллара, они увеличили покупку валюты. В результате уже во вторник 18 января котировки на межбанке достигли 28,52 гривен на покупке и 28,55 гривен на продаже.

Чтобы сбить волну ажиотажа, Национальному банку пришлось ежедневно с понедельника по среду проводить интервенции по продаже валюты. Всего за три дня НБУ продал 321 млн долларов. В четверг 20 января состоялось заседание Правления Национального банка по вопросам монетарной политики, на котором учетную ставку подняли на 1%, до 10% годовых. Это решение регулятора поддержало гривну, и уже в пятницу началось долгожданное снижение. После обеда на рынке закончились желающие купить валюту, и Нацбанку был вынужден выйти с интервенцией и купить 20 млн долларов по цене 28,23 гривен, чтобы выручить продавцов. Закрыли неделю на отметке 28,22/28,25 гривен – на 23 копейки и на покупке, и на продаже выше, чем неделей ранее.

Наличный курс доллара в течение недели двигался строго за безналичным, повторяя малейшие его колебания. Утром понедельника 17 января в оптовых обменниках Киева доллар продавали по 28,13-28,15 гривен. Во вторник, когда цены на межбанке достигли своего пика, наличный доллар в Киеве продавали по 28,60-28,65 гривен; правда, уже к вечеру того же дня наличный «американец» подешевел до 28,40 гривен. А к вечеру пятницы 21 января оптовики опустили ценник на продажу до 28,27 гривен. Фактически, за неделю доллар подорожал на 14 копеек, однако наметилась тенденция снижения его стоимости.

После стремительного роста неделей ранее евро на международном валютном рынке FOREX начал падать и к утру пятницы 21 января опустился до отметки 1,1300 доллара. В пятницу подешевевший евро начали покупать, и к концу недели он частично скорректировал свое падение. Закрыли неделю на уровне 1,1344 – на 73 пункта ниже, чем неделей ранее. Курс наличного евро на уходящей неделе четко повторил траекторию движения наличного доллара: сначала рос, а затем вместе с ним терял в цене. Утром понедельника 17 января евро в столице продавали по 32,10-32,15 гривен; во вторник 18 января ценник подскочил до 32,47-32,50 гривен, а к вечеру пятницы 21 января опустился до 32,08-32,10 гривен. Таким образом, по сравнению с началом недели евро подешевел на пару копеек.

Обострение геополитической напряженности после неудачных переговоров Россия-НАТО продолжило давить на российский рубль, который к концу недели достиг отметки 77,50 рублей за доллар. Состоявшаяся в пятницу в Женеве встреча министра иностранных дел Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена не дала каких-либо ощутимых результатов. Даже нефть, выросшая в цене почти до 90 долларов за баррель, не смогла поддержать российскую валюту. Закрыли неделю на отметке 77,49 рублей за доллар (на 1 рубль и 26 копеек хуже, чем неделей ранее). Наличный рубль в Киеве в течение недели стабильно продавали по 3,68-3,70 гривны за 10 рублей.

Что же ожидает доллар, евро и рубль на следующей неделе?

Несмотря на то, что на уходящей неделе мы стали свидетелями начавшейся коррекции роста курса доллара, говорить об окончании восходящего тренда еще слишком рано. Факторы, работавшие против гривны – и геополитическая напряженность, и бегство нерезидентов – никуда не делись и продолжат давить на национальную валюту и на следующей неделе. Очень многое будет зависеть от того, пойдет ли Министерство финансов на повышение ставок доходности по ОВГЗ с целью заинтересовать потенциальных инвесторов, и как будут вести себя нерезиденты.

Еще один важный фактор, который на следующей неделе может сыграть решающую роль, - поведение экспортеров. Им уже начали выплачивать компенсацию НДС (за четверг и пятницу – более 2,3 млрд гривен), и на следующей неделе они могут сократить предложение валюты, что вновь приведет к нарушению баланса между спросом и предложением. Волатильность торгов на межбанковском валютном рынке на следующей неделе сохранится на высоком уровне; ожидаются резкие колебания цены и на наличном валютном рынке. Диапазон для наличного доллара на следующей неделе - 28,00-28,50 гривен.

Курс евро в Украине будет ориентироваться на мировой валютный рынок FOREX и изменения курса доллара к гривне. Диапазон колебаний на следующую неделю сдвинем вниз: 1,1230-1,1480 доллара за евро. В Украине наличный евро будут продавать по цене от 31,80 до 32,50 гривен за один евро.

Следующая неделя будет сложной для российского рубля. Геополитические факторы, угроза введения новых санкций продолжат оказывать давление на российскую валюту, и перспектива падения рубля до 79-80 за доллар становится вполне осязаемой. Пока же рубль продолжит совершать резкие движения в коридоре 75,5-78 рублей за доллар. В Украине наличный рубль будут продавать в пределах диапазона 3,60-3,80 гривен за 10 российских рублей, при этом в Киеве рубль удержится в пределах 3,65-3,75 гривен за 10 российских рублей.