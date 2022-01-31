Врачи рассказали, какое питание может помочь предотвратить инсульт

Инсульт – серьезное заболевание, вызванное прекращением кровоснабжения к головному или спинному мозгу. Во всем мире именно этот недуг занимает второе место по смертности после сердечных болезней. Случиться он может в любом возрасте, однако растет риск с годами. Несмотря на серьезность инсульта, радует то, что до 80% случаев можно предупредить, сообщает Обозреватель.

Сбалансированное питание необходимо всему организму для правильного функционирования. Полезная еда связана не только с красотой, но и со способностью снижать риск инсульта.

В большинстве случаев инсульт можно предупредить. Источник: pixabay.com

Инсульт поражает человека тогда, когда обогащенная кислородом кровь не может попасть в часть мозга. Правильно разработанное питание поможет снизить артериальное давление и избавиться от "плохого" холестерина – основных негативных факторов, ведущих к риску инсульта.

Калий

Наличие достаточного количества калия в организме связано с низким риском инсульта, а также он защищает от преждевременной смерти, поскольку расслабляет сосуды, выводит натрий из крови и снижает артериальное давление.

Чтобы пополнить запасы калия, регулярно потребляйте белый картофель и фасоль, шпинат, рыбу, бананы и т.д.

Овощи и фрукты

Общеизвестно, что овощи и фрукты полезны для здоровья человека. Они обогащают организм необходимыми витаминами, минералами и антиоксидантами, противостоящими отрицательному воздействию свободных радикалов. Кроме того, они помогают выводить из организма вредные жиры и "плохой" холестерин, а клетчатка насыщает на долгое время и предотвращает переедание.

Одно из исследований показало, что дополнительные 200 г овощей могут снизить риск развития инсульта на 11%, а 200 г фруктов – на 32%. Особенно полезны при этом листовые овощи, яблоки, груши и цитрусовые.

Клетчатка

Согласно исследованию, опубликованному изданием Stroke, каждые дополнительные 7 г клетчатки ежедневно снижают риск инсульта на 7%. Если вы хотите защитить сосуды, добавьте в рацион цельнозерновые макароны и хлеб, бобы и фасоль, бурый рис и т.д.

Омега-3

Жирные кислоты омега-3 способны снижать "плохой" холестерин и удерживать под контролем – основные факторы развития сосудистых проблем. По данным специалистов, потребление рыбы с высоким содержанием омега-3 раз или два раза в неделю может снижать риск инсульта, а также других когнитивных расстройств, например депрессии или болезни Альцгеймера.

Полезные жиры могут предотвратить инсульт. Источник: pixabay.com

Для пополнения запаса полезных жиров регулярно добавляйте в свой рацион лосось, грецкие орехи, семена льна. Кроме омега-3, они являются прекрасным источником селена и цинка, которые обладают антиоксидантным действием.

Авокадо

Потребление этого продукта снижает риск возникновения инсульта. Авокадо богато полезными жирными кислотами, которые уменьшают воспаление в организме и защищают сердце. Кроме того, в нем содержатся мононенасыщенные жиры, повышающие уровень "хорошего" холестерина, а также необходимая для пищеварения клетчатка.

Кешью и шпинат

Магний – микроэлемент, который необходим для предотвращения инсульта, облегчения проведения нервных импульсов и поддержания прочности костной системы.

Орехи кешью – являются лучшим источником магния. Кроме того, много микроэлемента содержится в шпинате. Также этот овощ насыщен каротиноидами, фолиевой кислотой, витамином К, железом и кальцием. Благодаря своему составу, он способен уменьшать риск сердечных заболеваний и инсульта при регулярном потреблении.

Темный шоколад

Даже если в это сложно поверить, однако шоколад с содержанием не менее 70-85% какао может предотвращать инсульт. К такому выводу пришли учёные. Они связывают это с высоким содержанием антиоксидантов, клетчатки, железа и магния, которые могут очищать ваши сосуды и снижать кровяное давление.

Следует заметить, что даже черный шоколад содержит сахар, поэтому употреблять его следует в умеренном количестве.

Сбалансированный полезными продуктами рацион – первый шаг к здоровой жизни. Кроме того, для улучшения кровообращения и предотвращения заболеваний сосудов специалисты советуют избегать алкогольных напитков и табака, а также сократить потребление соли, красного мяса, жареных и слишком обработанных продуктов.