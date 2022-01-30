В Энергоатоме заявили о запуске всех 15 энергоблоков

Энергоблок № 4 Ровенской атомной электростанции утром в воскресенье, 30 января, подключили к электросети. Впервые в истории НАЭК Энергоатом запустил все 15 энергоблоков одновременно, сообщает Новое время.

Об этом сообщили в пресс-службе госпредприятия.

Подключение энергоблока № 4 Ровенской АЭС произошло после завершения среднего планово-предупредительного ремонта и перегрузки ядерного топлива. Сейчас идет набор мощности.

"Впервые за всю историю атомной энергетики Украины ГП НАЭК Энергоатом работает всеми 15 энергоблоками одновременно" , — говорится в сообщении.

Там заявили, что замечаний к работе основного оборудования работающих энергоблоков и персонала АЭС нет, оборудование функционирует в заданном режиме.