Что ожидается на валютном рынке в понедельник

Сегодня – последний рабочий день января. Большинство участников торгов уже провело запланированные операции: экспортеры продали валюту, импортеры – купили ее и оплатили контракты. Следовательно, их активность будет ниже, чем вчера.

В районе обеда банки начнут выравнивать свои валютные позиции, покупая и продавая валюту, поэтому много операций будет, начиная с 12:00. Поскольку многие из них в январе участвовали в спекулятивных операциях, им придется хорошенько постараться, чтобы успеть выполнить нормативы НБУ. Поэтому в первой половине торговой сессии ожидается пониженная активность, а начиная с 12:00, возможны резкие колебания котировок. Национальный банк сегодня будет начеку и при первых намеках на ускорение падения доллара выйдет с интервенцией на покупку валюты. Если котировки опустятся ниже 28,60 гривен, возможна также активизация тех покупателей, которые в прошлую пятницу решили выждать.

Открытие торгов понедельника ожидается на уровне 28,65/28,75 – цена заявок на покупку/продажу соответственно.

Курс наличного доллара в прошлую пятницу снизился на 25 копеек: утром оптовые обменные пункты столицы продавали наличного «американца» по 28,95 гривен, а уже после обеда – по 28,70 гривен. По 28,70-28,72 гривен доллар в Киеве продавали и на выходных. Сегодня утром доллар начнут продавать по 28,67-28,70 гривен. Далее наличный рынок будет пристально наблюдать за происходящим на межбанке﻿ и в точности копировать все его движения. Если тренд на укрепление гривны сохранится, мы увидим продолжение снижения ценника на наличный доллар. В случае же появления любого негатива доллар вновь возобновит рост. Сегодня возможны разные сценарии развития событий.

Евро на рынке FOREX в прошлую пятницу опустился до отметки 1,1120 доллара, установив новый годовой минимум к доллару США, но к концу дня частично скорректировался вверх. Утром понедельника видим продолжение восходящей коррекции: к моменту написания статьи евро поднялся до 1,1164 доллара. Цена наличного евро в прошлую пятницу менялась очень динамично: утром его продавали по 32,40-32,45 гривен, к обеду - по 32,15-32,18 гривен, а к вечеру - по 32,22-32,25 гривен. По такой же цене его продавали и на выходных. Сегодня утром его начнут продавать по 32,20-32,25 гривен, но в течение дня цена может вырасти еще на несколько копеек, поэтому тем, кто решит приобрести евро именно сегодня, лучше не затягивать.

Российский рубль в пятницу укрепился до 77,40 за доллар, но не смог удержать достигнутое и к вечеру того же дня опустился до 78,30 за доллар. Утром понедельника укрепление рубля продолжилось: дает о себе знать снижение геополитической напряженности после заявлений российских чиновников. Состоянием на 8 утра рубль торгуется в диапазоне 77,50-77,70 за доллар. Наличный рубль в столице всю прошлую неделю продавали по 3,65-3,69 гривны за 10 рублей. С большой долей вероятности сегодня его цена останется на прежнем уровне.