Валютный рынок понедельника: ход торгов

В понедельник на межбанковском валютном рынке﻿ продолжилось укрепление гривны, начавшееся в прошлую пятницу. К обеду котировки безналичного доллара опустились до 28,41 гривен на покупке и 28,417 гривен на продаже.

Основными покупателями валюты сегодня стали сами банки, вынужденные корректировать свою валютную позицию, приводя ее к требованиям Национального банка. Самому же регулятору пришлось активно спасать заигравшихся спекулянтов. Сначала НБУ вышел с интервенцией на уровне 28,45 гривен, затем опустил курс покупки на 2 копейки, затем – еще на две и к моменту написания статьи находится на рынке с крупным ордером на покупку по цене 28,41 гривен. Лишь такое жесткое вмешательство регулятора удержало доллар от полного обвала.

На наличном рынке доллар также стремительно дешевеет. Еще утром оптовые обменные пункты продавали наличного «американца» по 28,63-28,65 гривен, а к обеду ценник опустили на 25 копеек, до 28,38-28,40 гривен. При этом цена на наличный доллар опустилась ниже цены безналичного на межбанке.

Евро на FOREX попытался вырасти, но смог подняться лишь до отметки 1,1180, после чего развернулся и опять начал снижение. В Украине наличный евро падает синхронно с долларом, и колебания на FOREX не оказывают на его цену особого влияния. Утром в столице его продавали по 32,08-32,10 гривен, а к обеду - уже по 31,90-31,92 гривен.

Российский рубль утром понедельника укрепился до 77,25 за доллар, т.к. на выходных секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев отверг даже в теории возможность войны России и Украины. К обеду рубль начали продавать и он опустился до 77,85 за доллар. Наличный рубль в Киеве, как и на прошлой неделе, продают по 3,65-3,69 гривны за 10 рублей. Но чувствуется, что если укрепление гривны продолжится, рубль тоже подешевеет.