Валютный рынок понедельника: итоги дня

В последний день января безналичный доллар на межбанковском﻿ валютном рынке ускорил падение. Национальный банк активно скупал валюту, сглаживая чрезмерные колебания.

Главными продавцами валюты сегодня стали сами банки. Необходимость приведения валютной позиции к нормативам Национального банка вынудила многих начать продавать излишки валюты с самого утра. Ситуацией воспользовались спекулянты, которые также присоединились к продажам. Экспортерам, которым на прошлой неделе выплатили компенсацию НДС, оставалось лишь наблюдать, как дешевеют их валютные запасы. Ситуацию, как и прежде, вышел спасать сам регулятор. На этот раз он перешел от продаж к покупкам: выкупил сначала 50 млн долларов по цене 28,45 гривен, затем еще 50 млн – по цене 28,43 гривен, и наконец, 100 млн долларов – по цене 28,41 гривен.

Закрыли основную фазу торгов понедельника на 30 копеек и на покупке, и на продаже ниже, чем в прошлую пятницу.

Ход торгов:

Стартовые котировки – 28,55/28,68 (покупка/продажа).

Торги понедельника открылись так же широко, как и в прошлую пятницу: спред на открытии составил 13 копеек. Первая сделка на 0,5 млн долларов по цене 28,55 гривен прошла в 9:15. Примерно до 10:40 сделки шли в диапазоне 28,53-28,59 гривен, но затем покупателей стало мало, и за 20 минут котировки опустились на 10 копеек. В 11 утра на рынке появился Национальный банк с ордером на покупку по цене 28,45 гривен. Продавцов было так много, что 50 млн долларов регулятор выкупил за 5 минут. Затем он понизил цену покупки на 2 копейки, но на следующие 50 млн понадобилось вообще 2 минуты. И только когда был выставлен третий подряд ордер на уровне 28,41 гривен, продавцы немного успокоились. Появились желающие купить чуть дороже, чем Нацбанк, и торговля оживилась. После обеда из крупных покупателей остался только сам НБУ, и до 15:30 купил еще 100 млн долларов по 28,41. В 15:30, когда началась торговля по схеме ТОМ, регулятор ушел, позволив котировкам опуститься еще на пару копеек.

Котировки закрытия торгов на 16:00 – 28,38/28,42 (покупка/продажа). Последняя сделка прошла по цене 28,41.

Общий объем торгов в системе Bloomberg на 16:00 сегодня вырос на 126 млн по сравнению с прошлой пятницей и составил 375,5 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 28,4735 гривен.

США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 28,4735 гривен. Официальный курс доллара на 1 февраля установлен на отметке 28,4555 гривен за доллар, снижение на 32,84 копейки.

установлен на отметке 28,4555 гривен за доллар, снижение на 32,84 копейки. Официальный курс евро на 1 февраля установлен на отметке 31,7464 гривен за евро, снижение на 28,29 копеек.

Курс наличного доллара в течение дня снизился на 25 копеек: утром оптовые обменные пункты столицы продавали наличного «американца» по 28,63-65 гривен, а уже к обеду ценник опустили до 28,38-28,40 гривен. К вечеру цена наличного доллара не изменилась.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 17:00 – 1,1188 доллара. Сегодня евро пытается развить восходящую коррекцию после падения на прошлой неделе. В Украине наличный евро падает синхронно с долларом, и колебания на FOREX не оказывают на его цену особого влияния. Утром в столице его продавали по 32,08-32,10 гривен; к 13:00 цена снизилась до 31,90-31,92 гривен, а к 17:00 – до 31,80 гривен.

Российский рубль утром понедельника укрепился до 77,25 за доллар, т.к. на выходных секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев отверг даже в теории возможность войны России и Украины. К обеду рубль начали продавать, и он опустился до 77,85 за доллар. Состоянием на 17:00 российскую валюту зажали в узком диапазоне 77,55-77,60 рублей за доллар. Наличный рубль в столице сегодня, как и всю прошлую неделю, продавали по 3,65-3,69 гривны за 10 рублей.